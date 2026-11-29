Việc Hoàng Anh Gia Lai giành trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân khách trước Công an TP Hồ Chí Minh đang tạo áp lực rất lớn với các cầu thủ Đồng Nai trong chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn tới sân của Thanh Hóa ở vòng 9 LPBank V-League 2026 - 2027.