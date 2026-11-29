Chó nghiệp vụ biên phòng biểu diễn gì tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026?
Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, những chú chó nghiệp vụ Biên phòng sẽ mang đến cho khán giả một màn trình diễn đặc biệt. Không chỉ thể hiện sự thuần thục trong từng động tác, chó nghiệp vụ còn tái hiện những kỹ năng được rèn luyện qua quá trình huấn luyện nghiêm túc, phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cho-nghiep-vu-bien-phong-bieu-dien-gi-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026-64947