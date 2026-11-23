Phu Văn Lâu (Huế)

Tôi có anh bạn học cùng lớp, nay đã là người có chút vai vế trong xã hội. Theo quy luật tự nhiên, cha mẹ anh theo nhau lần lượt về với tổ tiên. Ngày hết khó mẹ, anh định làm ít mâm, trước cúng, sau mời bạn bè đồng nghiệp, bà con chòm xóm để “giã ơn” và cũng để cho người đã khuất mát lòng mát dạ.

Việc quá giản đơn, vài mâm hay vài chục mâm đi nữa, với sức anh, không có gì phải lăn tăn. Vậy nhưng, cuối cùng việc không thành, bởi người em út trong nhà nhất quyết không là không. Cha mẹ qua đời có gì vui mà phải tiệc tùng ăn uống? Vài đĩa nhớ ngày và với vài người bà con thân ruột là ấm cúng rồi. Người em nói nhẹ nhàng, chẳng đao to búa lớn... Bạn tôi vai trưởng, đúng lý ra thì anh mới là người quyết. Nhưng cũng may mắn anh là người đằm tính, lại có chút chữ nghĩa nên chấp nhận rút lại ý mình. Rút một cách thanh thản chứ không lăn tăn hằn học gì.

Hôm gặp tôi, anh nói chuyện một cách nhẹ tênh, bảo tôi hãy tìm Đại Nam thực lục đọc lại. “Thời còn là sinh viên, anh em mình đều mê chữ Hán, mê văn học cổ, nhớ có lần vớ được cuốn Đại Nam thực lục, đọc vào thấy phong hóa đời xưa người ta đã cấp tiến lắm rồi, văn minh lắm rồi. Bây giờ thời hiện đại, mình chưa chắc bằng. Cho nên nghe chú em nói, mình thấy có khi nó hơn mình chớ chẳng chơi…” - Anh thủ thỉ, giọng hiền lành.

Đại Nam thực lục được xem là bộ biên niên sử quy mô lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam, ghi lại lịch sử thời các chúa Nguyễn và triều đại nhà Nguyễn. Bộ sách được Quốc sử quán Triều Nguyễn biên soạn từ năm 1821 đến 1909, gồm 584 quyển chữ Hán, bao quát 330 năm lịch sử từ năm 1558 đến 1925. Đây là nguồn sử liệu gốc có giá trị đặc biệt lớn về thế kỷ XIX, trong đó cung cấp cả bằng chứng lịch sử quan trọng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ta, bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngôi nhà rường Huế mang trong mình triết lý, lễ nghĩa của người xưa.

Theo “mách nước” của bạn, tôi lần giở phần Chính biên - Kỷ thứ nhất, quyển XXIII - Thực lục về Thế tổ cao hoàng đế (NXB Giáo dục, Viện Sử học dịch). Phần này có chép lại nội dung tờ chiếu về định điều lệ cho các làng xã xứ Bắc Hà (Chiếu “Định điều lệ hương đảng”). Tờ chiếu nói rất rõ lý do cần định lại tập quán, phong tục của các làng xã thời bấy giờ: “Nước là họp các làng mà thành. Từ làng mà đến nước, dạy dân nên tục, vương chính lấy làng làm trước. Gần đây giáo dục trễ nải, chính trị suy đồi, làng không tục hay, noi theo đã lâu, đắm chìm quá đỗi. Phàm tiết ăn uống, lễ cưới xin, việc ma chay và thờ thần thờ Phật, nhiều việc quá trớn lấn lễ; bọn hào mục nhân đó mà đục khoét, người cùng dân đến nỗi dạt xiêu… Nay tham chước thêm bớt, xén chỗ quá đáng, để chỗ vừa phải, lập định lệ cho hương đảng, là muốn sửa đổi nguồn tệ để cùng về đường chính vậy”. Sau khúc dạo đầu rõ ràng mạch lạc như vậy, chiếu lần lượt đi vào từng việc một, từ ăn uống, cho đến tiệc mừng, cưới xin, tang tế…

Về ăn uống, nội dung tờ chiếu ghi rằng, ăn uống là điều thiết yếu của cuộc sống, song nếu quá xem trọng miếng ăn thì là việc mà người đời ai cũng khinh. Vậy mà thực tế lúc ấy đang tồn tại những điều rất tệ hại: “…Có kẻ mượn cớ việc làng, họp nhau chè chén, tiêu phí một bữa ít là 3, 4 quan, nhiều là hơn 10 quan, nếu đóng góp chưa kịp thì bắt xã trưởng thôn trưởng vay nợ cầm áo mà ứng biện, để đến kỳ thu thuế thì vượt lệ bội thu mà bù vào phí trước, trên thì quy oán cho quan ty, dưới thì bóc lột của dân nghèo”. Tệ hại như vậy cho nên chiếu vua ban: “Từ nay về sau, xã dân như có việc công đáng phải họp bàn thì chỉ dùng trầu cau làm lễ, rượu thịt đều cấm”.

Về lễ mừng, nội dung tờ chiếu dẫn chứng: Khi có người dự trúng khoa trường, hay được ban sắc mệnh, người làng vin tục lệ, đòi thết đãi, cỗ bàn ăn uống mấy phen, sau trước theo nhau, gọi là nợ miệng. Đền xong khoán lệ của làng thì mất hết gia tài, làm ăn đến phải lụn bại. Chính vậy, vua dứt khoát: “Từ nay về sau, các lễ vui mừng, việc lớn cho dùng xôi lợn, không có thì nộp thay 3 quan tiền, việc nhỏ thì dùng xôi gà, không có thì nộp thay 1 quan 6 tiền”.

Về việc “hương trưởng xử đoán việc làng”, chiếu vua định rõ: “(xử) cốt ở công bằng hợp lý, lầm lỗi thì khuyên nhau, khiến cho trong nhà ngoài làng, đúc nên thói tốt. Gần đây có kẻ vin vào lệ làng, bới lông tìm vết, bắt phạt không nghe thì đem giam cầm, thực không phải là thương xót yêu nhau. Từ nay về sau dân làng như có lỗi nhỏ thì cho xã dân chiếu lẽ mà tỏ bảo phải trái, người trái thì nộp phạt trầu rượu, nếu không phục tình thì cho cáo ở quan tư sở tại, không được vũ đoán trong làng”.

Về lễ giá thú, tờ chiếu sau khi dẫn “cơ sở lý luận”: Sách Kinh nói: Hôn lễ là mối đầu của đạo người. Văn Trung Tử nói: Giá thú mà bàn của cải là thói của rợ mọi. Từ đó định lệ: “Đại phàm lấy vợ lấy chồng, chẳng qua cốt được cặp đôi mà thôi, còn lễ cưới thì nên châm chước trong sáu lễ, lượng tùy nhà có hay không, chứ không được viết khế cố ruộng”.

Về việc tang tế, Chiếu phê rất “căng”: Gần đây dân làng có người đặt ra khoán lệ quá nặng, nhà người có tang ăn uống kể đến mấy lần, cỗ bàn phải có nhiều món, danh là báo hiếu, thực là nợ miệng, noi nhau thành thói, người giàu thì lấn lễ vượt phận để phô mẽ với người ta, người nghèo thì vay nợ đợ mình đến nỗi thất sở, việc tang tế thương nhau lại như thế sao? Và rồi vừa khuyên vừa quy định: “Từ nay dân làng có tang thì làng xóm giúp nhau, nên nghĩ rằng: “một nhà có việc trăm nhà bận”, đừng bắt “một người chết mà muôn người say”. Kẻ giàu thì giúp của, kẻ túng thì giúp sức, kẻ biết lẽ thì trông đỡ việc tang. Tế táng điếu phúng, hết thảy theo như Gia lễ của Chu Văn Công, khiến kẻ giàu biết có phận hạn, không quá xa hoa, kẻ nghèo tùy lực có không, không gắng theo tục; còn cỗ bàn ăn uống nhiều ít thì tùy ở nhà tang, không được vin lệ đòi hỏi”.

Ngoài ra, các phiền lụy, nhiêu khê, lũng đoạn trong việc thờ thần thờ phật, trong việc tìm đất an táng… cũng đều có đề cập, phê bình và phán lệnh buộc thay đổi theo hướng giản đơn, tiến bộ, phòng ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu để giữ phép tắc, phong tục cho làng xã.

Có thể nói, chiếu “Định điều lệ hương đảng” là một bản tuyên ngôn cải cách xã hội mang đậm tính nhân văn và tư duy tiến bộ của người xưa. Đọc nó, thấy cách đây hơn 200 năm triều đình, tuy gọi là phong kiến, nhưng đã có một tầm nhìn sâu sắc và tư tưởng rất tiến bộ: Quốc gia muốn vững mạnh thì làng xã phải thuần hậu, lòng dân phải yên ổn. Với tầm nhìn và tư duy như vậy, nên những định lệ của triều đình ban hành và thực thi, có khi bây giờ chúng ta còn loay hoay xây dựng và vận động mà kết quả chưa chắc đã như mong muốn. Ngẫm lại mới giật mình, đúng là đừng tưởng rằng cứ xưa là cổ hủ. Có thời gian, hãy lần giở những tập sách, những tư liệu xưa, có thể có vô số những điều thú vị, quý giá đang lấp lánh ẩn tàng trong đó mà chúng ta vô tình bỏ quên không hay biết. Đó quả là một sự vô tâm, sự phí hoài rất đáng trách, đáng tiếc…