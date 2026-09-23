Chợ Nại hơn 100 năm ở phường Ninh Chử

Hơn 100 năm qua, chợ Nại (phường Ninh Chử) không chỉ là một khu chợ phục vụ nhu cầu mua bán hải sản của cư dân vùng biển mà còn trở thành một phần đời sống của người dân nơi đây. Qua thời gian, chợ vẫn lưu giữ những nét sinh hoạt đặc trưng của vùng biển, trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách tham quan, khám phá.

Nhộn nhịp chợ quê

Chợ Nại nằm bên đầm Nại - vùng đầm nước lợ rộng hơn 1.200ha ở phường Ninh Chử. Mỗi ngày, chợ họp 2 phiên. Phiên sáng bắt đầu từ khi ghe, thuyền cập bến và kéo dài đến trưa; phiên chiều diễn ra từ khoảng 15 đến 18 giờ, khi những chuyến biển ngắn trong ngày trở về, mang theo các loại hải sản tươi ngon. Hải sản vừa cập bến nhanh chóng được đưa lên các sạp hàng. Sắc bạc lấp lánh của cá tươi hòa cùng màu xanh của rau, màu của các loại trái cây tạo nên bức tranh chợ quê bình dị, đầy sức sống.

Một góc chợ Nại vào buổi sáng.

Theo những người lớn tuổi ở địa phương, chợ Nại đã có lịch sử hơn 1 thế kỷ. Qua bao đổi thay, khu chợ vẫn duy trì nhịp mua bán gắn với đời sống cư dân vùng biển. Ông Lê Văn Úc (70 tuổi), sinh sống và buôn bán nhiều năm tại chợ Nại chia sẻ: “Chợ gắn bó với đời sống của người dân địa phương qua nhiều thế hệ, là nơi mưu sinh của nhiều gia đình. Tôi mong khu chợ ngày càng khang trang, sạch đẹp, vừa giữ được nét truyền thống, vừa đáp ứng tốt nhu cầu mua bán của người dân và du khách".

Điều làm nên sức sống của chợ Nại không chỉ là những sạp hàng hải sản mà còn là câu chuyện của những người bán hàng đã gắn bó hàng chục năm với nơi đây, ký ức của người lớn tuổi về khu chợ và những du khách tìm đến để cảm nhận nhịp sống miền biển.

Bà Huỳnh Thị Lụm, tiểu thương bán cá nhiều năm tại chợ Nại chia sẻ: “Tôi bán cá ở đây đã lâu, quen chợ, quen khách. Sáng nào cũng vậy, hàng về là tôi tranh thủ lựa cá tươi, sắp xếp cho đẹp để khách dễ chọn. Gắn bó với chợ lâu nên tôi coi đây như một phần cuộc sống của mình”.

Điểm đến thu hút du khách

Không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, chợ Nại ngày càng được du khách biết đến như một địa chỉ tìm mua hải sản và khám phá đời sống miền biển. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, du khách đến từ Đồng Nai cho biết, mỗi lần đến khu vực phía nam của tỉnh Khánh Hòa thăm người thân và du lịch, chị đều ghé chợ Nại mua hải sản về làm quà. “Hải sản ở đây tươi ngon, phong phú. Kết hợp đi chợ với tham quan đầm Nại và các điểm đến lân cận mang lại cảm giác rất yên bình”, chị Nguyệt chia sẻ.

Bên cạnh các loại hải sản tươi sống như: Tôm, cua, ghẹ, mực, cá biển..., chợ Nại còn bày bán nhiều đặc sản biển như: Chả cá, mực một nắng, cá khô, tôm khô, nước mắm truyền thống. Các mặt hàng nông sản đặc trưng của vùng đất nắng gió phía nam tỉnh như: Hành, tỏi, nho, táo và nhiều sản phẩm khác cũng được bày bán, đáp ứng nhu cầu mua sắm hằng ngày của người dân.

Tiểu thương bày bán các loại hải sản tại chợ Nại.

Vấn đề vệ sinh môi trường tại chợ Nại được phường Ninh Chử và Ban Quản lý chợ quan tâm. Theo ông Hồ Đăng Bửu - Trưởng Ban Quản lý chợ Nại, đơn vị thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh giữ gìn vệ sinh khu vực buôn bán, không để rác tồn đọng. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Ninh Chử bố trí thu gom rác phù hợp với hoạt động mua bán, nhất là thời điểm lượng hải sản nhập về nhiều.

“Chúng tôi xác định chợ sạch thì người dân mới yên tâm mua bán, du khách cũng có thiện cảm hơn. Vì vậy, bên cạnh thu gom rác, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương có ý thức từ việc nhỏ nhất như bỏ rác đúng nơi quy định, giữ sạch khu vực kinh doanh”, ông Bửu cho biết.

Mực tươi được bày bán tại chợ Nại.

Du khách chọn mua hải sản tại chợ Nại.

Giữa nhịp sống hiện đại, chợ Nại vẫn giữ được nhịp chợ miền biển dung dị - nơi mỗi mẻ cá tươi mang theo vị mặn của biển và câu chuyện mưu sinh của bao người. Hơn một thế kỷ trôi qua, chợ không chỉ là nơi mua bán mà đã trở thành một phần ký ức của vùng đất Ninh Chử, nơi người dân, du khách tìm về và cảm nhận vẻ mộc mạc, bình dị của một vùng biển.

Ông LÊ ĐẶNG HUỲNH SƠN - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Chử: Qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, chợ Nại không chỉ là nơi mua bán mà còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển Ninh Chử, trở thành điểm đến được du khách quan tâm khi đến địa phương.

Nhằm tạo điểm nhấn, thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động mua bán, địa phương đang tập trung chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường ven đầm Nại theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”, từng bước tạo diện mạo mới cho khu vực, hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm tham quan, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, du khách đến chợ Nại mua sắm. Cùng với đó, địa phương chú trọng vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan khu vực chợ; tăng cường quản lý, niêm yết giá, xây dựng môi trường mua bán văn minh, thuận lợi. Qua đó, góp phần phát huy giá trị của chợ Nại, thu hút du khách, hỗ trợ tiểu thương tiêu thụ hải sản, nông sản, ổn định thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

LÂM ANH - THU ĐÔNG