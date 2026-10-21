Cho mượn tài khoản ngân hàng, người phụ nữ ở Khánh Hòa bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 21/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.L (trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) số tiền 125 triệu đồng về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.

Căn cứ hành vi vi phạm, bà L bị xử phạt theo Nghị định số 340 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, năm 2022, bà L mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Nha Trang. Sau đó, bà giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng trong thời gian dài, cho đến khi vụ việc được phát hiện, xử lý.

Căn cứ hành vi vi phạm, bà L bị xử phạt theo Điều 30 Nghị định số 340 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc mở tài khoản rồi giao cho người khác sử dụng trái quy định.

Theo cơ quan chức năng, việc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng có thể khiến chủ tài khoản mất khả năng kiểm soát các giao dịch phát sinh. Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ tài khoản bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi xảy ra vụ việc, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật, tùy tính chất, mức độ vi phạm và vai trò liên quan.

Để phòng ngừa rủi ro, người dân cần bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực OTP; không giao quyền kiểm soát tài khoản cho người khác, thường xuyên kiểm tra các giao dịch phát sinh. Khi phát hiện tài khoản bị sử dụng trái phép hoặc có giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng và thông báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, phối hợp xử lý.