Cho mượn tài khoản ngân hàng bị phạt 125 triệu đồng

Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.L., trú phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa).

Bà L. bị xử phạt mức 125 triệu đồng về hành vi “Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, căn cứ điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Thông tin cho biết, năm 2022, bà L. mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang, rồi giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng trong thời gian dài cho đến khi vụ việc được phát hiện.

Từ vụ việc cụ thể, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái quy định.

Việc cho mượn tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi chủ tài khoản có thể mất khả năng kiểm soát các giao dịch phát sinh, không biết rõ mục đích sử dụng dòng tiền và đối tượng thực hiện giao dịch.

Cơ quan Công an làm việc với bà L. Ảnh: CA.

Các tài khoản cho người khác mượn có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi xảy ra vụ việc, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật tùy tính chất, mức độ vi phạm và vai trò liên quan.

Công an tỉnh Khánh Hòa lưu ý, để chủ động phòng ngừa, người dân cần bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP; không giao quyền kiểm soát tài khoản cho người khác; thường xuyên kiểm tra các giao dịch phát sinh.

Khi phát hiện tài khoản bị sử dụng trái phép hoặc có giao dịch bất thường, cần kịp thời liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và thông báo cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không vì sự tin tưởng hay quan hệ thân quen mà chủ quan giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng, tránh những rủi ro pháp lý và hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.