Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chợ Mới Huỳnh Thị Nguyệt Hồng trao giấy khen cho các tập thể.

Thông tin được Ban Chỉ huy Quân sự xã Chợ Mới báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2026, tổ chức ngày 27/11.

Trong năm, xã kết nạp mới 63 chiến sĩ dân quân, đưa tỷ lệ dân quân đạt 0,52% so với dân số; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Chi bộ Quân sự xã triển khai ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử”; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 29,28%.

Dịp này, UBND xã Chợ Mới tặng giấy khen 4 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.