Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Trong đợt này, xã Chợ Mới có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, động lực để thế hệ trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.