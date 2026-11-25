Trao giải cho các tập thể, cá nhân.

Hội thi thu hút trên 30 tập thể, cá nhân tham gia, với những hình ảnh, câu chuyện chân thực về con người và hành trình lan tỏa chính sách an sinh xã hội.

Ban Tổ chức trao giải tập thể cho Công ty Candylife An Giang - đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất. Giải nhất cá nhân thuộc về ông Đặng Hoàng Thơ với tác phẩm “Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm”; giải nhì thuộc về bà Nguyễn Ngọc Lan với tác phẩm “Người gieo mầm an sinh giữa chợ, tận tâm kết nối, lan tỏa an sinh”. Các giải phụ được trao cho 5 cá nhân ở các hạng mục: Số lượng tác phẩm, hình ảnh ấn tượng, lan tỏa cộng đồng, câu chuyện bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

Các thí sinh đạt giải nhì và giải ba tự nguyện dành phần thưởng để hỗ trợ trao sổ bảo hiểm xã hội cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đội an sinh vẹn tròn tham gia chương trình.

Dịp này, chương trình còn tổ chức lễ hội bánh dân gian “Hương vị gắn kết” và đố vui tương tác “Nhanh trí cùng An sinh và Văn hóa”, giới thiệu kiến thức về văn hóa, ẩm thực và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.