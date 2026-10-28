Chợ Mới đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho lực lượng cơ sở tại 24 ấp

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.

Công an xã đã tuyên truyền các nội dung trọng tâm liên quan đến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Sáng 28/10, UBND xã Chợ Mới tổ chức chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn với sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ban Nhân dân 24 ấp, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khu vực Chợ Mới và Phân trại tạm giữ, tạm giam Chợ Mới.

Tại chương trình, Công an xã Chợ Mới tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trình chiếu video về tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân, hậu quả và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh.

Các học viên được hướng dẫn, thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình rút gọn, gồm: Bật đèn xi nhan khi chuyển hướng, quan sát khi qua đường giao nhau, chú ý biển báo người đi bộ qua đường và vượt chướng ngại vật.