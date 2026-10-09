Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp - Tim Doling - Võ Chi Mai/NXB Tổng hợp TP.HCM

Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn Chợ Lớn xưa và nay

Sách trình bày những hình ảnh của các kiến trúc và cảnh quan đô thị theo tác giả là có giá trị về mỹ quan, văn hóa và lịch sử ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

Chợ Lớn xưa và những con rạch làm nên diện mạo đô thị

Đời sống của người dân ở các thế kỷ 19 và 20 chủ yếu tập trung quanh chợ. Sài Gòn đầu thế kỷ 19 đã có chợ Vải (chợ Bến Thành cũ) và Chợ Lớn có chợ Rẫy.

Khi người Pháp đến, chợ Rẫy lần được thay thế bởi Chợ Lớn (vị trí Bưu điện quận 5 cũ, vì nơi này đối diện rạch Chợ Lớn chảy ra kênh Tàu Hủ, thuận tiện cho buôn bán với hàng hóa chuyên chở dễ dàng giữa Chợ Lớn và lục tỉnh.

Con kênh nối rạch Chợ Lớn với chợ Rẫy gọi là kênh Phố Xếp, sau này cuối thế kỷ 19 được lấp.

Bản đồ Chợ Lớn 1893. Nguồn: Flickr Manhhai, theo Le Tour du Monde 7/10/1893 của Pierre Barrelon.

Rạch Chợ Lớn nối với rạch Lò Gốm mãi sau này đến năm 1926 mới bị lấp (ngày nay là đường Hải Thượng Lãn Ông).

Trung tâm hành chánh thành phố Chợ Lớn nằm trong khuôn viên các con đường rue de Cây Mai (Nguyễn Trãi), rue des Clochetons (Phù Đổng Thiên Vương), Boulevard Charles Thomson (Hồng Bàng), rue Paul Bert (Đặng Thái Thân).

Vị trí trung tâm hành chánh cũng là trung tâm thành phố Đề Ngạn xưa, khu vực xóm ba chùa (chùa bà Thiên hậu, đền Tam sơn, Thất phủ Võ đế miếu).

Ngày nay, trung tâm hành chánh thành phố không còn, thay vào đó là Trường Đại học Y Dược và bệnh viện Đại học Y Dược.

Trên đường rue de Cay Mai (Nguyễn Trãi), đối diện trung tâm hành chánh là Chợ Xã Tây, ngày nay vẫn còn.

Kênh Tàu Hũ nhìn từ trên cầu Chà Và, Chợ Lớn. Nguồn: Sách Xứ Nam Kỳ.