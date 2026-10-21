'Chợ Lách vươn mình': Khi bà con Vĩnh Long làm chủ sàn thương mại số

Người dân sản xuất cây giống tham gia livestream tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá năng lực của các nhà bán hàng sau một thời gian tham gia mô hình; đồng thời góp phần quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long Phạm Phước Trãi cho biết, qua 2 tháng triển khai xã Chợ Lách là xã điểm về thương mại điện tử đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long. Chương trình đạt kết quả thiết thực, người dân đã tiếp cận kiến thức mới về thương mại điện tử và thực hành có hiệu quả. Sự kiện livestream “Cộng đồng Chợ Lách vươn mình” không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà là bước thực hành, kiểm chứng toàn bộ chuỗi tập huấn thương mại điện tử tại địa phương vừa qua. Kết quả của phiên livestream là dữ liệu thực tiễn để đánh giá mô hình, hoàn thiện quy trình và đề xuất nhân rộng với các địa phương khác.

Ông Phạm Phước Trãi đề nghị, UBND xã Chợ Lách tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động và kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP tham gia thương mại điện tử. Đối với TikTok Shop Việt Nam, Bưu điện tỉnh, VECOM và các đơn vị đồng hành, ông Trãi mong muốn tiếp tục phát huy thế mạnh về nền tảng công nghệ, đào tạo kỹ năng, logistics, kết nối nhà bán hàng và hỗ trợ phát triển thị trường; từng bước giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham gia livestream tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Phó giám đốc Sở Công Thương mong muốn cộng đồng nhà bán hàng, các nhà sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên môi trường số tích cực đồng hành, giới thiệu những sản phẩm có chất lượng, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người, văn hóa, vùng đất và sản phẩm đặc trưng của Vĩnh Long để hình thành một hệ sinh thái thương mại điện tử thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại lễ, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách Lê Thị Hoàng Oanh cho biết, sự kiện có bốn khu vực livestream quảng bá sản phẩm cùng 20 gian hàng dành cho cộng đồng nhà bán hàng, với phiên LIVE chính thức dự kiến diễn ra trong 3 giờ, từ 10 giờ đến 13 giờ. Đây là dịp để các doanh nghiệp, nhà vườn, hộ kinh doanh trực tiếp thực hành kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, đồng thời quảng bá những sản phẩm đặc trưng của quê hương đến đông đảo người tiêu dùng.

Theo bà Lê Thị Hoàng Oanh, sau 2 tháng khởi động mô hình “Xã thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình”, cộng đồng nhà bán hàng đã có 66 nhà bán hàng tham gia và hoạt động ổn định trên TikTok Shop, vượt mục tiêu ban đầu là 60 nhà bán hàng và đã tạo ra hơn 50.000 đơn hàng, bán ra gần 77.000 sản phẩm trên TikTok Shop. Kênh TikTok chung của toàn xã là “Chợ Lách vươn mình” đã đạt hơn 2.000 người theo dõi, có hơn 1500 bài đăng và 2.6 triệu lượt xem.

Người dân sản xuất cây giống tham gia livestream tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Sự kiện livestream “Cộng đồng Chợ Lách vươn mình” là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ mô hình “Xã thương mại điện tử -Chợ Lách vươn mình”, nhằm quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và nông sản địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất-kinh doanh, nhà vườn nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến, tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Sự kiện góp phần khuyến khích người dân, cơ sở sản xuất và cộng đồng nhà bán hàng chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, từng bước thích ứng với xu hướng thương mại điện tử. Đồng thời, chương trình hưởng ứng thông điệp “Chủ Nữ 2026 - Nghĩ Lớn - Mở Lối.”, tạo động lực để các chủ thể sản xuất, kinh doanh mạnh dạn phát triển trên môi trường số.

Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động livestream, giới thiệu và quảng bá sản phẩm được triển khai, tập trung vào những mặt hàng thế mạnh của địa phương như cây giống, hoa kiểng, trái cây và các sản phẩm đặc trưng. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng kênh tiêu thụ, tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, đưa thương hiệu và sản phẩm Chợ Lách tiếp cận rộng rãi hơn trên thị trường số.