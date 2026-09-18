Chợ Kim Sơn, Mạo Khê, Quảng Ninh cháy lớn, rất may không có thiệt hại về người

Chợ Kim Sơn, Mạo Khê, Quảng Ninh cháy lớn, cột khói bốc lên cao hàng chục mét. Ảnh: CP

Dập tắt đám cháy sau 40 phút

Nhận tin báo cháy lúc 8 giờ 9 phút, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Quảng Ninh huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị, lực lượng của Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê, Công an phường, Điện lực, các đơn vị liên quan... cùng với chi viện của Công an thành phố Hải Phòng, đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Theo thông tin từ phường Mạo Khê, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy, lãnh đạo phường Mạo Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.

Phường cũng đã khẩn trương huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy phối hợp các đơn vị khác triển khai phương án khoanh vùng, khống chế, không để đám cháy lan rộng.

Sau 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Ảnh: BQN

Sau khoảng 40 phút, khoảng 9 giờ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Một số người dân có mặt ở hiện trường cho biết, ngọn lửa bùng phát tại các ki-ốt bán vải, sau đó lan rộng, lửa cháy dữ dội cùng cột khói bốc lên cao. Rất đông lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời ngăn ngọn lửa cháy lan sang khu vực khác.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng cũng kịp thời triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.