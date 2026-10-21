Cho khỉ ăn là hành vi ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, tuyên truyền cho người dân và du khách ngừng tập trung cho khỉ ăn. Ảnh: ĐVCC

Tình trạng người dân và du khách mang thức ăn cho khỉ vẫn diễn ra thường xuyên tại một số khu vực như đường Lê Đức Thọ, đường Lê Văn Lương, khuôn viên chùa Linh Ứng hay trước khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula…

Dù các khu vực này đã lắp biển cảnh báo, nhưng một bộ phận người dân, du khách vẫn cố tình dẫn dụ khỉ đến gần để chụp ảnh, quay phim, tương tác và cho ăn. Do đó, việc kiểm soát hành vi này gặp rất nhiều khó khăn vào những thời điểm lượng khách tham quan tăng cao, đặc biệt tại các điểm tập trung đông người.

Theo ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, để khắc phục tình trạng trên, đơn vị thường xuyên điều động nhân viên phối hợp với lực lượng của UBND phường Sơn Trà tuần tra, nhắc nhở du khách trên tuyến đường.

Song song đó, Ban Quản lý thành lập “Biệt đội bảo vệ khỉ Sơn Trà” gồm các tình nguyện viên để hỗ trợ tuần tra vào các khung giờ cao điểm (sáng từ 7 giờ 30 - 10 giờ 30, chiều từ 15 giờ - 17 giờ) và các ngày cuối tuần.

Ngoài ra, đơn vị đã lắp đặt 11 bảng tuyên truyền với nội dung “Tác hại của việc cho khỉ và động vật hoang dã ăn” trên các tuyến đường; tổ chức trưng bày tranh chủ đề “Tác hại của việc cho khỉ ăn” tại các sự kiện ven biển.

Đồng thời kêu gọi cộng đồng, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện viên, người dân và du khách ra quân dọn vệ sinh, làm sạch các tuyến đường và điểm dừng chân nhằm cắt nguồn thức ăn gây hại cho khỉ...

Ông Hải nhận định, dù công tác tuyên truyền, nhắc nhở thông qua biển cảnh báo và lực lượng túc trực tại hiện trường đã phát huy hiệu quả, nhưng kết quả đạt được chưa đồng đều. Một số du khách vẫn chưa nhận thức đầy đủ những tác động lâu dài của việc cho động vật hoang dã ăn.

Vì vậy, Ban Quản lý đang tập trung tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, kiểm tra và nhắc nhở tại các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm.

Đơn vị cũng khuyến cáo các công ty lữ hành, hội lữ hành, Chi hội hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, đơn vị vận chuyển, các cơ sở giáo dục và địa phương phối hợp không để người dân, du khách, học sinh, sinh viên cho động vật hoang dã ăn dưới mọi hình thức khi tham quan các điểm đến tại bán đảo Sơn Trà…

“Về lâu dài, chúng tôi sẽ rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý và cơ chế phối hợp trong quản lý, xử lý hành vi cho khỉ ăn, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng lực lượng liên quan. Đơn vị cũng sẽ xây dựng phương án quản lý các khu vực có nguy cơ cao, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát và triển khai chương trình truyền thông thường xuyên nhằm từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân và du khách”, ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Qua, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà cho biết, thời gian qua, sự hiếu kỳ của người dân và du khách khi cho khỉ ăn đã làm ảnh hưởng xấu đến tập tính sinh hoạt của đàn khỉ cũng như nét đẹp sinh thái tự nhiên vốn có.

Hiện nay, trung tâm bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tuần tra thường xuyên hằng ngày vào cả buổi sáng và buổi chiều để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cho khỉ ăn.

“Từ khi bố trí lực lượng tuyên truyền, xử lý tại chỗ đến nay, qua theo dõi cho thấy số lượng khỉ xuống đường đã giảm khoảng 70%. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cùng Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi cho khỉ ăn”, ông Qua chia sẻ.