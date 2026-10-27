Chờ khám 90 phút vì sổ nằm trong hộc bàn: Những vướng mắc người bệnh không nên phải tự gỡ

Sau khi làm xét nghiệm, người bệnh nộp lại sổ và chờ được gọi khám tiếp. Khoảng 90 phút trôi qua, hồ sơ mới được tìm thấy trong hộc bàn. Sự chậm trễ trong trường hợp này đến từ khâu lưu giữ, bàn giao và luân chuyển sổ khám.

Đây là một trong những tình huống được đưa vào bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân mà Sở Y tế TP.HCM bắt đầu phát hành định kỳ từ tháng 10.2026. Trong thời gian 25.9–25.10, hệ thống ghi nhận 163 phản ánh; 150 trường hợp đã được xử lý, phản hồi, còn 13 trường hợp đang xác minh trong thời hạn.

Người dân đăng ký khám bệnh tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Hoàng Lê/Dân trí

Mức hưởng 100% vẫn cần đọc cùng phạm vi thanh toán

Một nhóm phản ánh liên quan đến việc người bệnh phải trả thêm tiền khám, xét nghiệm dù có mức hưởng bảo hiểm y tế 100%. Qua xác minh, các trường hợp được nêu đã lựa chọn khám theo yêu cầu. Quỹ bảo hiểm thanh toán trong phạm vi và mức hưởng; phần chênh lệch dịch vụ theo yêu cầu do người bệnh chi trả.

Sở Y tế yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh công khai giá và giải thích phần chi phí phát sinh trước khi người bệnh quyết định sử dụng. Thông tin về số tiền cần trả phải đến trước quyết định, thay vì chỉ xuất hiện ở quầy thanh toán.

Điều người đi khám cần được biết là khoản nào thuộc quyền lợi bảo hiểm, khoản nào phải cùng chi trả và khoản nào phát sinh từ lựa chọn dịch vụ. Nếu chỉ nghe một mức giá tổng, người bệnh khó cân nhắc phương án phù hợp.

Ở chiều ngược lại, mức hưởng 100% cũng không phải căn cứ để mặc nhiên kết luận mọi khoản thu thêm đều sai. Muốn kiểm tra, cần đối chiếu từng dịch vụ và lý do thu, thay vì tranh luận quanh một con số trên thẻ.

Được chỉ định ra ngoài chụp chiếu, cần làm rõ đường đi của quyền lợi

Với phản ánh về chụp MRI ngoài bệnh viện, kết quả xác minh cho thấy chỉ định chuyên môn phù hợp, nhưng việc giải thích và hướng dẫn chưa phù hợp quy định. Sở Y tế yêu cầu cơ sở chủ động tổ chức chuyển dịch vụ theo quy định khi không đáp ứng được nhu cầu cận lâm sàng, có đầu mối nhận kết quả và giải quyết thanh toán bảo hiểm, thay vì để người bệnh tự tìm nơi làm rồi trả toàn bộ chi phí.

Những tình huống này có điểm chung: người bệnh đang thiếu thông tin ở đúng lúc phải quyết định hoặc chờ đợi. Họ không biết hồ sơ đã đến bác sĩ chưa, khoản tiền nào được bảo hiểm thanh toán, hay kết quả làm ở nơi khác sẽ được chuyển về bằng cách nào.

Vì vậy, cải thiện phục vụ cần bắt đầu từ những việc có thể kiểm tra: xác nhận đã nhận hồ sơ, thông báo trạng thái chờ, chỉ rõ đầu mối hỗ trợ và giải thích chi phí. Sở Y tế cũng yêu cầu chuẩn hóa khâu nhận, giao hồ sơ, theo dõi những trường hợp chờ bất thường, tránh để bệnh nhân tự đi tìm sổ hoặc hỏi nhiều lần.

163 phản ánh là số được hệ thống tiếp nhận trong một tháng, không phải tỷ lệ sai sót của toàn ngành. Giá trị của việc công bố nằm ở khả năng sửa những điểm cụ thể: để lần khám sau, một người bệnh khác không phải chờ thêm 90 phút chỉ vì sổ của mình nằm sai chỗ.