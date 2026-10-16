Chờ khai thác nút giao Tân Hiệp, nối thông hai tuyến cao tốc lớn phía Nam

Những ngày giữa tháng 10, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dần ổn định. Cùng với Vành đai 3 TP.HCM, hai tuyến cao tốc đang góp phần chia sẻ lưu lượng với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 51. Tuy nhiên, việc chưa thể kết nối trực tiếp qua nút giao Tân Hiệp khiến dòng xe giữa hai tuyến vẫn chưa thể lưu thông liên tục, hạn chế khả năng phát huy hiệu quả của mạng lưới cao tốc liên vùng.

Dự kiến trong tháng 10, nút giao Tân Hiệp sẽ được đưa vào khai thác, hoàn thiện mắt xích kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi công trình vận hành, phương tiện có thêm hướng lưu thông liên tục giữa các tuyến, giảm phụ thuộc vào quốc lộ 51 và rút ngắn hành trình.

Ông Trần Đình Việt, Giám đốc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ban QLDA 85) cho biết, nút giao Tân Hiệp là một trong những nút giao quan trọng trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Công trình kết nối với nút giao quốc lộ 51 của cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo điều kiện tổ chức giao thông liên thông giữa hai tuyến.

“Nút giao hiện đã hoàn thành thi công, chúng tôi đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục để đưa nút giao khai thác trong tháng 10 theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ và sự thống nhất giữa lãnh đạo TP.HCM và TP Đồng Nai”, ông Việt nói.

Ghi nhận thực tế, nút giao Tân Hiệp đã cơ bản hoàn thành thi công. Mặt đường trên cầu vượt và các nhánh kết nối được hoàn thiện, vạch phân làn, biển báo và hệ thống rào chắn đã được bố trí. Các hạng mục này là cơ sở để tổ chức giao thông khi công trình đáp ứng đầy đủ điều kiện khai thác.

Trước đó, từ ngày 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe toàn tuyến với chiều dài gần 58km, hình thành trục giao thông kết nối khu vực miền Tây với Đông Nam Bộ, đồng thời tạo thêm hướng di chuyển tránh khu vực trung tâm TP.HCM.

Tuy nhiên, do nút giao Tân Hiệp chưa được đưa vào khai thác, phương tiện từ cao tốc Bến Lức - Long Thành khi đến nút giao quốc lộ 51 vẫn phải rời cao tốc để tiếp tục hành trình trên tuyến quốc lộ này. Việc chưa thể chuyển tiếp trực tiếp sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không chỉ làm gián đoạn hành trình mà còn duy trì áp lực giao thông lên quốc lộ 51.

Khi nút giao Tân Hiệp được đưa vào sử dụng, phương tiện có thể chuyển tiếp giữa hai tuyến cao tốc mà không phải đi qua đoạn quốc lộ 51 như hiện nay. Đây là điều kiện quan trọng để phát huy hiệu quả của cao tốc Bến Lức - Long Thành sau khi thông xe toàn tuyến, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu vực kinh tế, đô thị và đầu mối vận tải lớn ở phía Nam.

Video: Toàn cảnh diện mạo của nút giao Tân Hiệp

Song song với việc hoàn thiện các nút giao, phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang được tính toán theo hướng tăng khả năng kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại giữa TP Đồng Nai, TP.HCM và khu vực cảng biển. Tại buổi kiểm tra ngày 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM và TP Đồng Nai sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông, cho các loại ô tô, trừ phương tiện quá khổ, quá tải, lưu thông trên phạm vi tuyến được phép khai thác, thay vì chỉ giới hạn xe đến 9 chỗ như giai đoạn đầu.

Theo phương án được đề cập, phạm vi áp dụng là đoạn từ nút giao Long Thành đến nút giao quốc lộ 56 và chiều ngược lại. Riêng đoạn khoảng 16km thuộc dự án thành phần 1, từ đường Võ Nguyên Giáp đến trước nút giao Long Thành, chưa áp dụng phương án mở rộng đối tượng phương tiện nêu trên.

Trong bối cảnh sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, mạng lưới cao tốc kết nối đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức luồng giao thông giữa sân bay, các đô thị và cụm cảng biển lớn phía Nam. Khi các điểm kết nối được đưa vào khai thác đồng bộ, phương tiện sẽ có thêm lựa chọn hành trình, hạn chế tình trạng dồn xe vào các tuyến đường hiện hữu.