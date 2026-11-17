Chủ nhà không ký bán, căn nhà vẫn bị sang tên

Theo trình bày của ông C. (ngụ TPHCM), vợ chồng ông là chủ sở hữu căn nhà tại TPHCM theo giấy chứng nhận được cấp năm 1997.

Năm 2016, do có nhu cầu chuyển nhượng căn nhà, khi có người đến hỏi mua, vợ chồng ông đã cung cấp bản photocopy giấy tờ nhà đất.

Tuy nhiên, cuối tháng 9/2016, khi đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng, ông C. bất ngờ phát hiện căn nhà đã được sang tên cho ông D. theo hợp đồng chuyển nhượng lập vào tháng 8/2016 tại một văn phòng công chứng V.

Ông C. khẳng định vợ chồng ông không thực hiện giao dịch này và cho rằng có người giả mạo danh tính hai vợ chồng để ký kết hợp đồng.

Cho rằng việc văn phòng công chứng V. chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng căn nhà giữa người mạo danh và ông D. đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, ông C. khởi kiện, yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng chuyển nhượng được công chứng vô hiệu.

Chỉ cung cấp bản sao giấy tờ nhà cho khách hỏi mua, vợ chồng ở TPHCM tá hỏa khi phát hiện căn nhà đã bị sang tên và đem thế chấp ngân hàng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Tại bản án xét xử sơ thẩm ngày 26/9/2025, TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5 - TPHCM) tuyên hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa các bên vô hiệu do giả mạo. Tuy nhiên, Tòa chưa giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu.

Sau đó, văn phòng công chứng V. kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND TPHCM bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trước khi hợp đồng chuyển nhượng bị Tòa án tuyên vô hiệu, ông D. đã sử dụng giấy chứng nhận được cập nhật tên mình để thế chấp tại ngân hàng, vay tổng cộng 4,3 tỷ đồng theo hai hợp đồng tín dụng ký trong tháng 9/2016. Hợp đồng thế chấp được công chứng ngày 15/9/2016 và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/9/2016.

Cho rằng tài sản bị sử dụng trái phép để bảo đảm khoản vay, vợ chồng ông C. khởi kiện, yêu cầu tuyên hợp đồng thế chấp vô hiệu, hủy nội dung cập nhật biến động sang tên ông D. và buộc ngân hàng trả lại bản chính giấy chứng nhận.

Đại diện ngân hàng cho rằng, tại thời điểm nhận thế chấp, ông D. đã được cập nhật tên trên giấy chứng nhận; ngân hàng đã thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định, công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Đại diện ngân hàng cho biết đã tố cáo ông D. về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Nhà sang tên từ giao dịch giả mạo, hợp đồng thế chấp cũng vô hiệu

Tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết tranh chấp hợp đồng thế chấp, TAND Khu vực 4 - TPHCM chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông C.

Tòa tuyên hợp đồng thế chấp giữa ông D. và ngân hàng vô hiệu, hủy nội dung cập nhật biến động mang tên ông D. trên giấy chứng nhận. Đồng thời, Tòa xác định vợ chồng ông C. có quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định.

Không đồng ý với phán quyết trên, phía ngân hàng kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND TPHCM nhận định hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa các bên được lập ngày 25/8/2016 đã bị TAND quận Bình Thạnh tuyên vô hiệu do giả mạo.

Sau đó, bản án sơ thẩm giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tiếp tục được TAND TPHCM giữ nguyên tại cấp phúc thẩm. Bản án giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cũng đã được giữ nguyên tại cấp phúc thẩm.

Đến thời điểm xét xử vụ án hiện tại, chưa có thông tin về việc các bản án này bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Do đó, các tình tiết, sự kiện liên quan được xác định là những tình tiết không phải chứng minh theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Từ đó, Tòa phúc thẩm xác định hợp đồng thế chấp nhà đất giữa ông D. và ngân hàng được xác lập trên cơ sở giấy chứng nhận đã cập nhật tên ông D. từ giao dịch chuyển nhượng vô hiệu, nên cũng là giao dịch dân sự vô hiệu.

Tòa phúc thẩm cho rằng ngân hàng có căn cứ khi sử dụng giấy chứng nhận đứng tên ông D. để xác lập hợp đồng tín dụng và thế chấp. Tuy nhiên, vợ chồng ông C. vẫn đang cư trú tại căn nhà được dùng làm tài sản bảo đảm. Đây là cơ sở để xác định ngân hàng chưa tuân thủ đầy đủ quy trình xác minh, thẩm định trong quan hệ tín dụng. Do đó, yêu cầu tuyên hợp đồng thế chấp vô hiệu của ông C. là có căn cứ.

Đối với việc giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu, ngân hàng không có yêu cầu độc lập đối với ông D. hoặc các đương sự khác nên Tòa phúc thẩm không xem xét trong vụ án này. Các bên có quyền khởi kiện bằng một vụ án khác theo quy định pháp luật.

Từ những nhận định trên, TAND TPHCM bác toàn bộ kháng cáo của ngân hàng, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 768/2026/DS-ST ngày 20/4/2026 của TAND TPHCM)

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