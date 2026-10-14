Chở khách thu tiền khi chưa đăng ký kinh doanh, chủ xe và lái xe bị phạt 24 triệu đồng

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 36B-109.xx do N.K.T. điều khiển.

Lập biên bản xử lý tài xế vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện có hành vi chở người và thu tiền nhưng chưa đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo quy định. Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với chủ xe và lái xe theo quy định của pháp luật, với tổng mức xử phạt 24 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu, nắm rõ và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Việc sử dụng phương tiện để chở khách có thu tiền phải bảo đảm các điều kiện theo quy định. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện không được tự ý tổ chức hoạt động vận tải khi chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, nhằm tránh nguy cơ bị xử phạt và những hệ lụy phát sinh trong quá trình hoạt động.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Thông qua hoạt động kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông và kinh doanh vận tải không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách và cộng đồng.