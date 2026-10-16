Chở khách bằng xe cá nhân, bị phạt 24 triệu đồng

Sau khi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.8.2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo các đội, trạm đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

CSGT Thanh Hóa xử phạt các trường hợp chở khách thu tiền bằng xe không đăng ký kinh doanh vận tải. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo thống kê, từ ngày 10.10.2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 8 trường hợp vi phạm, đề nghị xử phạt tổng số tiền 74 triệu đồng.

Điển hình, khoảng 12 giờ ngày 10.10, tại Km 90+500, quốc lộ 45, thuộc xã Trung Chính, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phát hiện anh T.T.A. (sinh năm 1990, trú tại phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển ô tô biển số 36C-490.xx không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền.

Một trường hợp khác liên quan đến ô tô biển số 19A-862.xx cũng bị phát hiện có hành vi chở khách thu tiền khi chưa đăng ký kinh doanh vận tải hành khách.

Qua kiểm tra, xác minh, chủ phương tiện xác nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý đối với lái xe và người giao xe, với tổng mức xử phạt 24 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định tại khoản 8a, Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền có thể bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc nhận khách qua mạng xã hội hoặc các hội nhóm xe ghép không làm thay đổi nghĩa vụ chấp hành pháp luật.

Chủ xe và người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về kinh doanh vận tải hành khách để tránh bị xử phạt.