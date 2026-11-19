Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 30, đoạn qua xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 ngày 7/11, Đ.V.H. (SN 2003, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy biển kiểm soát 83P1-283.18 lưu thông trên Quốc lộ 30, theo hướng từ Hồng Ngự đi Cao Lãnh. Trên xe lúc này chở 1.240 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Khi đến Km78+500, thuộc ấp An Phú, xã An Long, xe máy do H. điều khiển xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 66A-274.74 do V.N.D. (SN 1997, ngụ xã Hội An, tỉnh An Giang) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CACC.

Nhận được tin báo, Công an xã An Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lực lượng công an địa phương sau đó tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.