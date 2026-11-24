Từ một phiên chợ chiều bên những làng quê cũ

Trên con phố Huế tấp nập người qua lại, chợ Hôm hiện ra không quá xa lạ với những ai đã sống lâu năm ở Hà Nội.

Tiếng người mua, kẻ bán, những sạp hàng san sát và dòng xe ra vào khiến khu vực này lúc nào cũng mang một nhịp sống riêng. Nhưng đằng sau sự tấp nập ấy là một lịch sử hình thành không phải ai cũng biết.

Quang cảnh chợ Hôm vào sáng sớm.

Theo những tư liệu được ghi lại, Chợ Hôm xuất hiện vào khoảng giữa đến cuối thế kỷ XIX, khi khu vực này vẫn còn thuộc làng Giáo Phường, tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương. Khi ấy, Hà Nội chưa có diện mạo đô thị như ngày nay. Những làng xóm, ao hồ, ruộng vườn vẫn đan xen trong không gian sinh sống của cư dân. Chợ ban đầu chỉ là một điểm họp nhỏ vào buổi chiều.

Người dân quanh vùng mang đến vài mớ rau, con tôm, con cá hoặc những sản vật sẵn có trong gia đình để trao đổi, mua bán. Quy mô không lớn, mặt hàng cũng chưa phong phú. Ai cần mua những thứ hàng hóa khác phải tìm đến các khu chợ lớn hơn.

Cái tên Chợ Hôm cũng bắt nguồn từ chính thời gian họp chợ ấy. Chợ họp vào buổi chiều hôm, lâu dần người dân quen miệng gọi thành Chợ Hôm. Một cái tên giản dị, không cầu kỳ, nhưng lại lưu giữ được dấu tích của một thời kỳ mà hoạt động giao thương còn gắn chặt với nhịp sinh hoạt của những làng quê ven đô.

Điều đáng chú ý là sự ra đời của Chợ Hôm không bắt đầu từ một công trình thương mại được quy hoạch bài bản. Nó hình thành từ nhu cầu rất tự nhiên của đời sống. Người có rau mang rau đi bán, người có cá mang cá đến chợ, người cần thực phẩm tìm đến mua. Chính nhu cầu trao đổi hàng hóa thường ngày đã tạo nên sức sống ban đầu cho khu chợ.

Người dân và du khách thăm quan và mua sắm tại chợ Hôm.

Bước sang cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, Hà Nội trải qua nhiều thay đổi dưới tác động của quá trình đô thị hóa thời Pháp thuộc. Những tuyến phố được mở rộng, các khu dân cư phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng.

Sự thay đổi này không đơn thuần là việc kéo dài thêm vài giờ họp chợ, mà còn phản ánh sự biến chuyển trong cơ cấu giao thương của khu vực.

Người dân từ các làng xóm lân cận thường mang gà, vịt đến bày bán ở hai bên cổng chợ. Nhu cầu thực phẩm của khu vực đô thị ngày càng lớn, trong đó có nhu cầu cung cấp gia cầm cho Nhà thương Đồn Thủy. Hoạt động buôn bán ấy đã góp phần tạo nên tên gọi Hàng Gà – Chợ Hôm cho đoạn phố Huế đi qua khu chợ.

Từ đây, chợ Hôm không còn chỉ phục vụ nhu cầu trao đổi của một nhóm dân cư trong vùng. Khu chợ từng bước trở thành điểm tập trung hàng hóa, kết nối người sản xuất ở các khu vực lân cận với người tiêu dùng trong đô thị. Hoạt động giao thương bắt đầu mang quy mô rộng hơn, đa dạng hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những giai đoạn tiếp theo.

Chợ Hôm – Bước chuyển mình mạnh mẽ theo thời gian

Nếu lịch sử chợ Hôm gắn với phiên chợ chiều từ thế kỷ XIX thì sự hình thành khu vực Đức Viên lại đánh dấu một giai đoạn phát triển đáng chú ý khác.

Nhiều mặt hàng được bày bán tại chợ Hôm.

Khoảng năm 1950–1951, phía sau Chợ Hôm xuất hiện một khu chợ tự phát trên phần đất cũ của các thôn Đức Bác và Hoa Viên, thuộc tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương. Hai thôn này sau đó sáp nhập, lấy tên Đức Viên, và khu chợ mới cũng được gọi theo tên địa danh ấy.

Hoạt động kinh doanh tại đây ngày càng phong phú. Không chỉ có thực phẩm và những mặt hàng phục vụ sinh hoạt hằng ngày, chợ còn phát triển các ngành hàng quần áo, vải vóc, giày dép, túi xách và nhiều loại hàng hóa khác. Chợ Hôm dần trở thành địa chỉ quen thuộc của những người có nhu cầu mua sắm, đặc biệt là các mặt hàng thời trang và vải vóc.

Dấu ấn giao thương trong nhịp sống Hà Nội hôm nay

Trải qua nhiều biến động của lịch sử, Chợ Hôm vẫn giữ được vị trí riêng trong bản đồ thương mại của Thủ đô. Những tuyến phố xung quanh ngày càng đông đúc, các cửa hàng hiện đại mọc lên, trung tâm thương mại xuất hiện nhiều hơn, nhưng khu chợ truyền thống vẫn tiếp tục tồn tại.

Các tiểu thương chuẩn bị mở hàng buổi sáng tại chợ Hôm.

Nếu nhìn vào hoạt động mua bán hiện nay, có thể thấy Chợ Hôm không còn đơn thuần là nơi cung cấp thực phẩm cho cư dân quanh vùng như thuở ban đầu. Các ngành hàng đã được phân chia đa dạng hơn, đáp ứng nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Tầng kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách và vải vóc từng là một trong những điểm tạo nên thương hiệu của khu chợ. Tuy nhiên, sự phát triển của thương mại hiện đại cũng đặt Chợ Hôm trước những thay đổi không nhỏ.

Thói quen mua sắm của người dần dần dịch chuyển. Các cửa hàng trực tuyến, siêu thị và trung tâm thương mại tạo ra nhiều lựa chọn mới. Lượng khách đến chợ vì thế không còn duy trì được sức mua như những thời kỳ sầm uất trước đây.

Những gian hàng vẫn mở cửa, người bán vẫn bám trụ với công việc, nhưng không khí mua bán đã có phần trầm lắng hơn

Dẫu vậy, giá trị của Chợ Hôm không chỉ nằm ở số lượng hàng hóa được bán ra hay doanh thu của các gian hàng. Từ vài mớ rau, con cá trong buổi chiều xưa đến những gian hàng vải vóc, quần áo hôm nay, hành trình của Chợ Hôm cũng chính là hành trình của hoạt động giao thương đô thị.

Trên phố Huế, dòng người vẫn tiếp tục qua lại. Sau những cánh cửa gian hàng vẫn có những người tiểu thương cần mẫn buôn bán. Chợ Hôm có thể không còn giữ được vẻ sầm uất như trong ký ức của nhiều người, nhưng cái tên từng bắt đầu từ một phiên chợ chiều vẫn còn nguyên giá trị.