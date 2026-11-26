Ngày 25/11, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất theo đề nghị của Sở Xây dựng, cho phép Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng sử dụng mặt bằng và triển khai phương án tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi 2027 tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn (phía tiếp giáp Cung thể thao Tiên Sơn, phường Hoà Cường).

Chợ hoa Tết Đinh Mùi 2027 tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) sẽ diễn ra trong 10 ngày.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc tổ chức Chợ hoa Tết phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng chịu trách nhiệm về công tác thu – chi đúng quy định, không xin hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố và những vấn đề phát sinh liên quan khác.

Theo phương án được duyệt, Chợ hoa Tết Đinh Mùi 2027 có tổng cộng 293 lô (năm 2026 có 277 lô); gồm đường Nại Nam 3 có 125 lô, đường Doãn Khuê 103 lô và đường Nại Nam 2 có 65 lô. Thời gian tổ chức từ ngày 27/1/2027 đến hết ngày 5/2/2027 (tức từ ngày 20 đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ 2026). Việc bốc thăm lô bán hoa sẽ được tổ chức tại trụ sở UBND phường Hòa Cường (388 đường Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng Nguyễn Thị Quỳnh Diễm cho biết, qua thực tế tổ chức Chợ hoa Tết các năm trước, tại các tuyến đường bao quanh Cung thể thao Tiên Sơn (đường Nại Nam 2, Nại Nam 3, Doãn Khuê...) hiện có các biển báo cấm tải trọng và cấm lưu thông theo giờ đối với xe tải chở hàng hóa.

Điều này dẫn đến việc các xe tải vận chuyển hoa, cây cảnh có trọng lượng lớn, cồng kềnh của các nhà vườn (đặc biệt là xe từ các tỉnh, thành khác đổ về) không thể tiếp cận vị trí lô hoa đã thuê để tập kết hàng hóa, nên có khả năng gây ùn tắc giao thông tại khu vực tổ chức chợ hoa, ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị chợ hoa.

Vì vậy Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng kiến nghị Sở Xây dựng xem xét cho phép Công ty phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt bổ sung biển báo phụ tạm thời ngay dưới các biển cấm tải hiện có tại lối vào đường Nại Nam 2, Nại Nam 3 và Doãn Khuê trong thời gian tổ chức Chợ hoa Tết.