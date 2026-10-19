Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp, tấp nập trước dịp 20/10
Những ngày gần đây, nhịp sống về đêm tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Nắm bắt nhu cầu mua hoa làm quà tặng tăng cao dịp cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các tiểu thương đã chủ động nhập lượng hàng lớn với mẫu mã đa dạng.
Về đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp với những chuyến hàng hoa tươi liên tục được đưa về, tạo nên không khí mua bán nhộn nhịp, tấp nập của khu chợ đầu mối. Khi Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần, các quầy hoa bày bán đa dạng chủng loại, màu sắc và giá thành, đáp ứng nhu cầu lựa chọn hoa của người dân trong dịp lễ.
Những bó hoa đủ màu sắc được bày kín các sạp, người mua tranh thủ lựa chọn, trong khi tiểu thương liên tục sắp xếp, vận chuyển hàng.
Theo ghi nhận, hồng có giá khoảng 200.000–300.000 đồng/bó, tulip dao động từ 250.000–280.000 đồng/bó, ly có có giá từ 260.000–340.000 đồng/bó. Còn lại, hoa nhí thiên hà và hoa sen có giá dao động khoảng 150.000 đồng/bó, mao lương khoảng 100.000 đồng/bó, cẩm tú cầu được bán với giá 100.000–120.000 đồng/bông.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cho-hoa-quang-an-nhon-nhip-tap-nap-truoc-dip-20-10.html