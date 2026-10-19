Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp, tấp nập trước dịp 20/10

Về đêm, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp với những chuyến hàng hoa tươi liên tục được đưa về, tạo nên không khí mua bán nhộn nhịp, tấp nập của khu chợ đầu mối. Khi Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần, các quầy hoa bày bán đa dạng chủng loại, màu sắc và giá thành, đáp ứng nhu cầu lựa chọn hoa của người dân trong dịp lễ.

Chợ hoa đêm Quảng An diễn ra nhộn nhịp nhất từ 23h đến 4h sáng hôm sau.

Những bó hoa đủ màu sắc được bày kín các sạp, người mua tranh thủ lựa chọn, trong khi tiểu thương liên tục sắp xếp, vận chuyển hàng.

Minh Tuấn (21 tuổi) cùng bạn có mặt tại chợ để mua hoa tặng người thân yêu nhất của mình trước ngày 20/10. ”Em cảm thấy không khí ở chợ hoa đêm rất nhộn nhịp, tấp nập. Được tự tay chọn những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất tặng những người thân yêu là điều hạnh phúc đối với em", Tuấn nói.

Trái với cảnh nhộn nhịp vốn có như mọi năm, nhiều tiểu thương cho biết sức mua năm nay giảm.

Bà Trần Thị Thoan - tiểu thương tại chợ Quảng An cho biết, giá nhiều loại hoa vẫn ở mức bình thường, không tăng đáng kể như những dịp lễ trước. “So ngày hôm nay với những ngày bình thường thì giá cả có nhích lên không đáng kể. Hoa năm nay nói chung khó bán hơn mọi năm”.

Theo ghi nhận, hồng có giá khoảng 200.000–300.000 đồng/bó, tulip dao động từ 250.000–280.000 đồng/bó, ly có có giá từ 260.000–340.000 đồng/bó. Còn lại, hoa nhí thiên hà và hoa sen có giá dao động khoảng 150.000 đồng/bó, mao lương khoảng 100.000 đồng/bó, cẩm tú cầu được bán với giá 100.000–120.000 đồng/bông.

Chị Nhã Nhi (22 tuổi - Hà Nội ) - tiểu thương tại chợ Quảng an cho biết: “Thị hiếu khách hàng năm nay bền bỉ nhất thì vẫn là hoa hồng. Nhưng dạo gần đây đang rộ thêm những loại hoa khác như hoa tulip, hoa baby. Cách bó cũng được thay đổi để thu hút khách hàng".