Chở hàng vượt chiều dài cho phép, lái xe và chủ xe bị phạt 84 triệu đồng

Ngày 16/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe đầu kéo chở hàng vượt quá chiều dài quy định trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tổng mức xử phạt dự kiến đối với lái xe và chủ phương tiện là 84 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/11, tại Km 237 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 79H-027.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 79R-008.xx.

Chở hàng vượt quá chiều dài quy định, lái xe đầu kéo và chủ xe bị xử phạt 84 triệu đồng. Ảnh: Cục CSGT.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở một thiết bị có hình dạng giống container nhưng không phải container, với chiều dài 16.100 mm, vượt 1.275 mm so với chiều dài sơ mi rơ moóc (14.825 mm). Ngoài ra, phương tiện còn sử dụng phù hiệu đã hết giá trị sử dụng.

Với các vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe P.N.X. (SN 1970, trú tại Khánh Hòa). Cụ thể, tài xế bị phạt 6 triệu đồng do sử dụng phù hiệu hết giá trị, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe (GPLX); phạt 10 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX đối với hành vi chở hàng vượt quá chiều dài quy định. Tổng mức phạt đối với lái xe là 16 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải A.K Tiền Giang, lực lượng CSGT lập biên bản về 2 hành vi vi phạm: Giao phương tiện có phù hiệu hết giá trị sử dụng cho người làm công điều khiển, bị phạt 22 triệu đồng; để người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá chiều dài quy định, bị phạt 46 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức xử phạt dự kiến đối với lái xe và chủ phương tiện là 84 triệu đồng. Trong đó, lái xe bị phạt 16 triệu đồng và chủ phương tiện bị phạt 68 triệu đồng.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe nghiêm túc chấp hành quy định về kích thước hàng hóa chuyên chở, điều kiện kinh doanh vận tải. Các đơn vị không vì lợi ích kinh tế mà cố tình vi phạm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông trên đường.