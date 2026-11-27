Tối 26/11, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội thông tin về trường hợp chủ phương tiện và tài xế bị xử phạt tổng cộng 164,5 triệu đồng. Hàng loạt vi phạm về tải trọng và kích thước thành thùng được phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32.

Cả chủ xe và tài xế đều bị xử phạt

Khoảng 11h35 ngày 26/11, tại Km43+000 Quốc lộ 32, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 22H-020.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 22RM-001.xx có dấu hiệu vi phạm về kích thước thành thùng. Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng CSGT Hà Nội dừng phương tiện để kiểm tra (Ảnh: CSGT Hà Nội).

Qua kiểm tra, đo đạc thực tế, lực lượng chức năng xác định tài xế T.X.H. (SN 1983, trú tại Tuyên Quang) điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tài xế còn vi phạm lỗi chở hàng vượt trọng tải của xe trên 50% đến 100% và kéo theo sơ mi rơ moóc có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép từ 50% đến 100%.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải T.H.Group. Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 164,5 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện bị tước quyền sử dụng từ 1-3 tháng. Tài xế bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phương tiện chở hàng vượt trọng tải của xe trên 50% đến 100% (Ảnh: CSGT Hà Nội).

Tăng cường kiểm soát xe quá tải dịp cuối năm

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 9, để tăng khả năng chuyên chở hàng hóa, một số chủ phương tiện đã tự ý cải tạo thùng xe sau khi đăng kiểm. Kích thước thùng xe sau cải tạo lớn hơn thông số kỹ thuật được cấp phép.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm gia tăng áp lực lên kết cấu hạ tầng đường bộ. Đây cũng là hành vi gây mất công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Việc chở hàng quá tải có thể làm giảm khả năng kiểm soát phương tiện, tăng nguy cơ mất an toàn khi phanh hoặc chuyển hướng. Hậu quả không chỉ đe dọa tính mạng của tài xế mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, vi phạm quy định về trọng tải và kích thước thùng xe có thể khiến cả tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt. Tùy từng hành vi, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, trừ điểm giấy phép lái xe hoặc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát. Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kích thước thành thùng, tải trọng phương tiện và các quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa.

Các đơn vị kinh doanh vận tải cần chủ động rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, kiểm soát chặt khối lượng hàng hóa vận chuyển. Tài xế cần kiên quyết không chở hàng quá tải vì áp lực tiến độ giao hàng.

Chủ phương tiện và tài xế không vì lợi nhuận trước mắt mà bất chấp quy định pháp luật. Việc chấp hành nghiêm quy định về tải trọng không chỉ tránh thiệt hại kinh tế do bị xử phạt mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.