Chở hàng cồng kềnh: Tiện một chuyến, nguy hiểm chực chờ
Trên nhiều con đường, tuyến phố Hà Nội, bên cạnh những phương tiện chở hàng đúng quy định, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy chở hàng quá khổ, quá tải, che khuất biển số, thậm chí kéo theo phương tiện khác. Không chỉ gây khó khăn cho chính người điều khiển, những phương tiện này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả dòng xe đang tham gia giao thông xung quanh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cho-hang-cong-kenh-tien-mot-chuyen-nguy-hiem-chuc-cho-421204.htm