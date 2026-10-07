Chở hàng cồng kềnh: Tiện một chuyến, nguy hiểm chực chờ

Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Trung, trong đó Huế và Đà Nẵng là trọng tâm với tổng lượng mưa dự báo có nơi trên 500mm. Trong những ngày tới, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc.