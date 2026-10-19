Chợ Hà Tĩnh xuống cấp, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh

Được đầu tư xây dựng mới từ năm 2001, chợ Hà Tĩnh hiện có diện tích hơn 33.000 m², với hơn 2.500 quầy, ki-ốt kinh doanh. Trải qua nhiều năm hoạt động, khu chợ trung tâm này đang bộc lộ những bất cập về cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công trình.

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Tại khu vực bán thịt, cá, hải sản tươi sống nhiều vị trí nền nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mái nhà hư hỏng, thấm dột mỗi khi mưa xuống. Để bảo vệ hàng hóa, các tiểu thương phải dùng bạt che chắn tạm thời.

Bà Võ Thị Hậu (tiểu thương chợ Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi kinh doanh ở đình nông sản - tạp hoá của chợ đã gần 30 năm. Nhiều năm nay, chợ xuống cấp, mái thường xuyên bị dột mỗi khi mưa. Chúng tôi phải dùng bạt che hàng hóa, rất vất vả, nhưng đây là nguồn thu nhập nên vẫn phải cố gắng buôn bán”.

Tại khu vực kinh doanh rau, củ, quả, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra thường xuyên, nhất là những thời điểm có mưa. Nền chợ thấp, nhiều điểm đọng nước, rác thải tồn lưu gây mất vệ sinh, khiến khu vực mua bán thực phẩm trở nên bẩn, nhếch nhác.

Vào những ngày mưa, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng nước ứ đọng gây bất tiện cho tiểu thương và người dân khi mua sắm.

Bà Nguyễn Thị Liên (phường Hà Huy Tập) cho hay: "Tôi thường xuyên đến đây mua thực phẩm, nhưng nhiều khu vực trong chợ rất bẩn. Riêng khu bán rau, củ, có những chỗ phải đi ủng mới vào mua được vì nền lầy lội, nước đọng và có mùi hôi. Tôi thấy hiện nay các chợ ở địa phương đều được đầu tư khang trang, sạch sẽ nên mong chỉnh trang lại chợ Hà Tĩnh".

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Tại đình chợ tầng hai, nơi kinh doanh quần áo và nhiều mặt hàng khác, một số vị trí nền nhà xuất hiện vết nứt, bề mặt gồ ghề, hư hỏng. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, những bất cập này còn gây khó khăn cho việc đi lại, bố trí hàng hóa của các hộ kinh doanh.

Một số cửa ra vào đã hư hỏng, lâu ngày không sử dụng; nhiều ki-ốt bỏ trống, tạo nên cảnh quan nhếch nhác.

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Theo Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh, tình trạng xuống cấp còn xuất hiện tại các hệ thống kỹ thuật. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy thường xuyên gặp sự cố, hoạt động chập chờn; hệ thống đường ống nước hạ ngầm có dấu hiệu hoen gỉ, ảnh hưởng đến quá trình vận hành và công tác bảo đảm an toàn tại chợ.

Ông Nguyễn Thăng Long – Trưởng ban Quản lý chợ Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, chợ đã xuống cấp ở nhiều hạng mục. Ban Quản lý cũng nhận được phản ánh của tiểu thương và người dân. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn khó khăn nên việc sửa chữa, tu bổ chưa thể đáp ứng yêu cầu. Chúng tôi kiến nghị các cấp, ngành chức năng quan tâm, xem xét bố trí nguồn lực để từng bước khắc phục những bất cập”.

Sau hàng chục năm hoạt động, việc xuống cấp của chợ Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu cấp thiết về sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh. Đây không chỉ là mong mỏi của các tiểu thương mà còn là yêu cầu để bảo đảm nhu cầu giao thương của người dân và góp phần cải thiện diện mạo đô thị.

Video: Chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) xuống cấp, nhếch nhác.