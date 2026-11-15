Chợ Giáng sinh tại thành phố Poznan, Ba Lan mở màn mùa lễ hội

Điểm nhấn của chợ là những vòng quay khổng lồ, các trò chơi giải trí, khu ẩm thực và hàng loạt gian hàng bày bán đồ trang trí, quà lưu niệm, sản phẩm thủ công cùng các món ăn đặc trưng mùa đông. Du khách có thể thưởng thức chocolate nóng, các món bánh truyền thống, hòa mình vào những màn trình diễn âm nhạc, chương trình nghệ thuật và không khí lễ hội náo nhiệt.

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân vui chơi tại chợ Giáng sinh ở thành phố Poznan, Ba Lan, ngày 14/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát