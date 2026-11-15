Chợ Giáng sinh tại thành phố Poznan, Ba Lan mở màn mùa lễ hội
Chợ Giáng sinh diễn ra tại khuôn viên Hội chợ Quốc tế Poznan ở thành phố Poznan, Ba Lan, từ ngày 14/11 đến 20/12/2026, mở màn cho mùa lễ hội Giáng sinh tại thành phố của nước này.
Điểm nhấn của chợ là những vòng quay khổng lồ, các trò chơi giải trí, khu ẩm thực và hàng loạt gian hàng bày bán đồ trang trí, quà lưu niệm, sản phẩm thủ công cùng các món ăn đặc trưng mùa đông. Du khách có thể thưởng thức chocolate nóng, các món bánh truyền thống, hòa mình vào những màn trình diễn âm nhạc, chương trình nghệ thuật và không khí lễ hội náo nhiệt.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/cho-giang-sinh-tai-thanh-pho-poznan-ba-lan-mo-man-mua-le-hoi-20261115153402998.htm