Chở gần 4 tấn cau khô qua biên giới, lĩnh 42 tháng tù

TAND khu vực 6 - Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Mạc Văn Bằng (SN 1981, trú khu phố 6, phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Bị cáo Mạc Văn Bằng tại phiên tòa xét xử về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 6 - Quảng Ninh, khoảng 23 giờ ngày 19/12/2025, Mạc Văn Bằng cùng một số người có mặt tại khu vực biển Trà Cổ thì được một chủ tàu người Trung Quốc tên A Tam, không rõ lai lịch, địa chỉ, đặt vấn đề thuê vận chuyển cau khô từ khu vực biển Đầm Hà ra khu vực Hòn Đầu Chó, thuộc vùng biển giáp ranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc để giao sang Trung Quốc, với tiền công 1 triệu đồng/chuyến.

Theo hướng dẫn của A Tam, Bằng điều khiển tàu máy vỏ nhựa composite gắn động cơ đến khu vực nuôi trồng thủy sản trên vùng biển Đầm Hà để nhận hàng. Tại đây, Bằng nhận 129 bao tải dứa chứa cau khô, tổng trọng lượng 3.870kg. Kết quả định giá xác định số cau khô trên có giá trị 443,502 triệu đồng.

Đến khoảng 2 giờ 45 phút ngày 20/12/2025, khi tàu của Bằng di chuyển đến khu vực biên giới biển thuộc xã Đầm Hà, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số cau khô trên tàu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp để vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Lợi dụng đêm tối, Bằng rời khỏi khu vực trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra, còn toàn bộ số hàng hóa cùng phương tiện liên quan được tạm giữ để phục vụ việc xác minh, điều tra. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mạc Văn Bằng về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Cáo trạng xác định số hàng Bằng vận chuyển có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 189 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, HĐXX TAND khu vực 6 - Quảng Ninh tuyên phạt Mạc Văn Bằng 42 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.