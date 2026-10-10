Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Công đoàn phường Hạc Thành trao kinh phí hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo.

Đầu tháng 8/2026, niềm vui đến với gia đình anh Vi Văn Cồn, xã Quang Chiểu khi được Công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với Công đoàn phường Hạc Thành đến thăm, trao tặng 25 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở từ chương trình “Mái ấm công đoàn”. Anh Cồn đang công tác tại Chi nhánh Thủy lợi Bá Thước, thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu. Ngôi nhà của gia đình anh xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. “Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn, gia đình tôi có thêm điều kiện sửa sang lại chỗ ở để yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị”, anh Cồn chia sẻ.

Anh Vi Văn Cồn là một trong nhiều đoàn viên được tổ chức công đoàn quan tâm hỗ trợ. Từ các chương trình như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, hàng nghìn suất quà đã được trao đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tiếp thêm động lực để họ ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như chương trình “Tết sum vầy, Xuân ơn Đảng” năm 2026, Công đoàn phường đã trao 203 suất quà, trị giá gần 264 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn; vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 40 suất quà, trị giá 52 triệu đồng; hỗ trợ 150 đoàn viên nghèo mua hàng online với tổng trị giá 75 triệu đồng... Mỗi phần quà dù giá trị khác nhau nhưng đều gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn đối với người lao động.

Công đoàn phường Hạc Thành còn dành sự quan tâm thiết thực đến sức khỏe đoàn viên, người lao động. Bên cạnh việc triển khai mô hình “5 phút rèn thân - khỏe đẹp tinh thần”, từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường đã phối hợp với Hội Đông y phường tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 202 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời phối hợp với Đoàn thanh niên phường tổ chức chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn. Chương trình “Mắt sáng đoàn viên” cũng được triển khai rộng khắp, giúp đoàn viên tiếp cận các dịch vụ khám, tư vấn, điều trị, chăm sóc mắt với nhiều ưu đãi. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp người lao động yên tâm công tác.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa cũng được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong đoàn viên, người lao động. Trong đó, hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình - Gắn kết yêu thương” là dịp để các công đoàn cơ sở giao lưu, sẻ chia và cùng lan tỏa những giá trị ấm áp của gia đình. Các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao thu hút 3.256 lượt đoàn viên tham gia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tiếp thêm niềm vui và động lực để người lao động gắn bó với công việc.

Nhận thức rõ vai trò của các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, doanh nghiệp, Công đoàn phường Hạc Thành đã triển khai nhiều phong trào phù hợp với thực tế của địa phương. Trọng tâm là phong trào “5 tiên phong, 5 đồng hành”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"... Chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện” gắn với cuộc vận động “Người dân Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh” cũng được triển khai sâu rộng. Từ những phong trào ấy, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của đoàn viên, người lao động được khơi dậy, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của cơ quan, doanh nghiệp.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp được Công đoàn phường Hạc Thành triển khai với nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường đã vận động thành lập được 35 công đoàn cơ sở, kết nạp 1.563 đoàn viên mới. Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến cho biết: “Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10), Công đoàn phường đã triển khai đợt thi đua cao điểm và đã vận động thành lập được 16 công đoàn cơ sở, kết nạp 356 đoàn viên; giới thiệu 12 đoàn viên ưu tú cho các chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đặc biệt, 280/280 sáng kiến đổi mới sáng tạo đã được hoàn thành, đạt 100% chỉ tiêu đăng ký. Ngoài ra, công đoàn phường cũng đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển thêm 400 đoàn viên trong năm 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh giao”.

Với nhiều hoạt động thiết thực, Công đoàn phường Hạc Thành ngày càng khẳng định được vai trò đồng hành vì việc làm, đời sống của người lao động, vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả hơn.