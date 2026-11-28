Chợ Dự án phim do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD) - Vietnam Media Corp tổ chức. Chương trình diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2026, song hành với HANIFF VIII. Đây là một trong những hoạt động chuyên ngành thường niên gắn liền với HANIFF và tập hợp rất nhiều các nhà làm phim cũng như những dự án phim mới nhiều tiềm năng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa, góp phần tôn vinh những thành tựu sáng tạo của điện ảnh Việt Nam và thế giới, từ đó giới thiệu tới công chúng những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, có chất lượng nghệ thuật cao và mang đậm dấu ấn sáng tạo của các nhà làm phim.

Đồng thời, đây cũng là dịp thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế, khuyến khích sự phát triển của những tài năng mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp điện ảnh trong nước và quốc tế.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, là một trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà làm phim và chuyên gia trong ngành, Chợ Dự án phim lần thứ 6 cũng là một trong những sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Đây là không gian kết nối các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch với các nhà đầu tư và chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để các dự án phim được giới thiệu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội phát triển thông qua các hoạt động gặp gỡ, hội thảo và thuyết trình dự án.

Đại diện Công ty BHD, bà Ngô Thị Bích Hạnh thông tin 10 dự án được tuyển chọn tham gia vòng thuyết trình của Chợ Dự án phim năm nay

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, qua 5 kỳ tổ chức, Chợ Dự án phim đã từng bước khẳng định vai trò là một hoạt động chuyên môn thiết thực, góp phần kết nối các nhà làm phim với các nhà đầu tư, chuyên gia điện ảnh. Nhiều dự án từng được giới thiệu tại Chợ Dự án phim đã được hỗ trợ phát triển thành các tác phẩm điện ảnh, ra mắt khán giả qua phát hành thương mại hoặc được lựa chọn tham dự, trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới.

“Những kết quả đó là minh chứng cho ý nghĩa và hiệu quả của hoạt động này, đồng thời khẳng định vai trò của Chợ Dự án phim trong việc đồng hành, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”- Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Năm nay, Chợ Dự án phim nhận được số dự án đăng ký kỷ lục với hơn 60 dự án đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tặng hoa cho thành viên Ban Giám khảo

Qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 dự án tiêu biểu, đặc sắc đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vòng thuyết trình gồm: Dự án Việt Nam: “Bột và hoa”, “Bạn muốn hẹn hò?”, “Nhất quyết không nghèo”, “Thiên An”, “Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny”.

Dự án nước ngoài: “Moms” (Thailand), “Sleepless City” (Korea), “Spirit of steppe” (Mongolia), “Home, here I am” (Cambodia), “Less Meat” (Bangladesh).

Ban Giám khảo Chợ Dự án phim là các chuyên gia, nhà hoạt động điện ảnh có uy tín trong nước và quốc tế, gồm: Giám tuyển Liên hoan phim quốc tế Busan Park Sungho; Đạo diễn, biên kịch, diễn viên Stéphane Ly-Cuong; Diễn viên, nhà sản xuất phim, Giám đốc Quan hệ chiến lược Công ty Cổ phần ID Communication Hứa Vĩ Văn; Đạo diễn Đỗ Quốc Trung; Nhà dựng phim, Giảng viên Đại học Metropolitan Budapest, Thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), Thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu (EFA), Thành viên sáng lập Viện Hàn lâm Điện ảnh Hungary Károly Szalai.

Sự góp mặt của các chuyên gia đến từ nhiều nền điện ảnh được kỳ vọng mang đến những góc nhìn đa chiều, góp phần đánh giá chất lượng, tính sáng tạo và khả năng phát triển của các dự án tham gia.

Toàn cảnh lễ khai mạc

Kết quả Chợ Dự án phim sẽ được công bố tại Lễ bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII dự kiến diễn ra vào ngày 02/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội./.