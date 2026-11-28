Đại biểu tham dự khai mạc , Chợ dự án phim trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Chợ dự án phim do Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan (BHD) - Vietnam Media Corp tổ chức, với sự tài trợ của Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; cùng sự đồng hành của HKFilm và ID Communication Group.

Phát biểu tại khai mạc Chợ dự án phim HANIFF VIII, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: Liên hoan phim là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa, góp phần tôn vinh những thành tựu sáng tạo của điện ảnh Việt Nam và thế giới, từ đó giới thiệu tới công chúng những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, có chất lượng nghệ thuật cao và mang đậm dấu ấn sáng tạo của các nhà làm phim. Đồng thời, Liên hoan phim cũng là dịp thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế, khuyến khích sự phát triển của những tài năng mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp điện ảnh trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Chợ dự án HANIFF VIII.

“Là một trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà làm phim và chuyên gia trong ngành, Chợ Dự án phim lần thứ 6 cũng là một trong những sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Đây là không gian kết nối các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch với các nhà đầu tư và chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để các dự án phim được giới thiệu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội phát triển thông qua các hoạt động gặp gỡ, hội thảo và thuyết trình dự án”, ông Đông nhấn mạnh.

Hướng tới mục tiêu phát triển điện ảnh và tăng cường giao lưu quốc tế, Chợ dự án HANIFF VIII là nơi các nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương giới thiệu ý tưởng, dự án làm phim tới các nhà đầu tư, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế. Thông qua các buổi thuyết trình dự án, hội thảo, workshop và hoạt động kết nối, chương trình tạo điều kiện để các nhà làm phim trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kiến thức chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn Khu vực, Viện Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam công bố giải thưởng.

Không chỉ là diễn đàn gặp gỡ, giới thiệu các ý tưởng sáng tạo, Chợ dự án còn hướng tới hỗ trợ các nhà làm phim trẻ phát triển dự án từ giai đoạn ý tưởng đến những bước triển khai cụ thể. Việc tiếp cận các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, liên hoan phim và nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội đưa những dự án điện ảnh tiềm năng đến gần hơn với thị trường trong nước và quốc tế.

Chợ dự án HANIFF VIII có sự tham gia của Ban giám khảo gồm 5 thành viên đến từ nhiều quốc gia, có kinh nghiệm và hoạt động chuyên môn đa dạng trong lĩnh vực điện ảnh. Trong đó, ông Stéphane Ly-Cuong (Pháp) là nhà làm phim; ông Park Sungho (Hàn Quốc) là giám tuyển Liên hoan Phim quốc tế Busan; ông Hứa Vĩ Văn, là diễn viên, nhà sản xuất, Giám đốc Quan hệ chiến lược Công ty Cổ phần ID Communication; đạo diễn Đỗ Quốc Trung và ông Károly Szalai (Hungary), dựng phim, giảng viên Đại học Metropolitan Budapest, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu (EFA) và thành viên sáng lập Viện Hàn lâm Điện ảnh Hungary.

Sự góp mặt của các chuyên gia đến từ nhiều nền điện ảnh được kỳ vọng mang đến những góc nhìn đa chiều, góp phần đánh giá chất lượng, tính sáng tạo và khả năng phát triển của các dự án tham gia.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, ông Nguyễn Phan Quang Bình tặng hoa cho thành viên Ban Giám khảo.

Tại lễ khai mạc, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Đại diện Công ty BHD thông tin 10 dự án được tuyển chọn tham gia vòng thuyết trình của Chợ Dự án năm 2026 gồm nhiều tác phẩm đến từ Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Tại vòng thuyết trình, Chợ dự án HANIFF VIII tuyển chọn 10 dự án, trong đó có 5 dự án của Việt Nam gồm: “Bột và hoa”, “Bạn muốn hẹn hò?”, “Nhất quyết không nghèo”, “Thiên An” và “Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny”. Năm dự án quốc tế đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia và Bangladesh gồm: “Moms”, “Sleepless City”, “Spirit of steppe”, “Home, here I am” và “Less Meat”.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, các đại biểu còn có chương trình tham quan làng nghề gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội), qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa, đời sống và các giá trị truyền thống của địa phương.

Đáng chú ý, bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” (bản phim 141 phút) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn trình chiếu khai mạc Liên hoan Phim. Tại buổi chiếu, đạo diễn cùng đoàn làm phim sẽ trực tiếp ra mắt khán giả.

Với việc kết hợp giới thiệu dự án, kết nối chuyên gia và mở rộng cơ hội hợp tác, Chợ dự án HANIFF VIII được kỳ vọng trở thành cầu nối thiết thực giữa các nhà làm phim Việt Nam với cộng đồng điện ảnh quốc tế, góp phần thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.