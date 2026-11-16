Chợ Đồng Xuân trở thành không gian nghệ thuật đương đại

Không gian Chợ Đồng Xuân nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban Tổ chức

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, triển lãm đa giác quan "Chạm Đồng Xuân" diễn ra từ ngày 14 đến 28/11, đưa nghệ thuật đương đại đến với một trong những khu chợ lâu đời nhất Thủ đô.

Điểm khác biệt của triển lãm là các tác phẩm được bố trí ngay trong không gian kinh doanh thường nhật. Người dân và du khách có thể bắt gặp những bức tranh tường, tác phẩm sắp đặt khi đi qua các lối đi, khu vực cầu thang hoặc giữa những dãy hàng hóa.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, triển lãm do nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Heritage Art Space) giám tuyển, quy tụ các nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Khoảng 25 tác phẩm khai thác những chất liệu gắn với hoạt động giao thương như vải vóc, mây tre, giấy vàng mã, cùng kiến trúc, âm thanh và đời sống của khu chợ.

Nghệ thuật hiện diện giữa nhịp sống Kẻ Chợ

Một trong những tác phẩm đáng chú ý là "Địa hình mềm" (Soft Topographies) của nghệ sĩ người Áo Marko Lulić. Những cấu trúc bằng vải được bố trí trong không gian chợ, gợi liên tưởng đến sự chuyển động của con người và hàng hóa. Chất liệu quen thuộc với hoạt động kinh doanh được sử dụng để tạo nên một tác phẩm sắp đặt có thể tương tác với không gian xung quanh.

Trên các bức tường của khu chợ, nghệ sĩ Mikael Rickman đến từ Thụy Điển thực hiện tác phẩm "Mật mã Kẻ Chợ", khai thác mối liên hệ giữa đời sống cá nhân, hoạt động kinh tế và văn hóa đô thị.

Trong khi đó, tác phẩm "Cây Bonsai" của nghệ sĩ Ấn Độ Anpu Varkey xuất hiện trên bức tường phía phố Hàng Khoai, lấy hình tượng cây bonsai để thể hiện sự bền bỉ, kiên nhẫn và những dấu ấn thời gian.

Âm thanh của khu chợ cũng trở thành chất liệu sáng tạo. Hai nghệ sĩ Alexander Pug Williams (Australia) và Tuấn Nị (Hà Nội) sử dụng các vật liệu như xốp, kim loại, gỗ, đá để tái hiện những thanh âm gắn với hoạt động giao thương.

Các tác phẩm được bố trí ở nhiều vị trí, trong đó có khoảng không gian giữa khu A và khu B, tạo thành những điểm dừng chân để khách tham quan quan sát, chụp ảnh và trải nghiệm nghệ thuật ngay trong hành trình mua sắm.

Thêm trải nghiệm văn hóa tại khu chợ truyền thống

Bên cạnh các tác phẩm trưng bày, không gian sân mái chợ Đồng Xuân lần đầu được mở cửa phục vụ công chúng trong khuôn khổ lễ hội. Khu vực này được bố trí thành không gian đọc sách, trải nghiệm thiết kế và thưởng thức nghệ thuật ngoài trời.

Theo thông tin từ đơn vị đồng hành SHB, từ ngày 15/11 đến khi kết thúc lễ hội, tại đây còn có các hoạt động âm nhạc, chiếu phim và giao lưu văn hóa. Khách tham quan có thể khám phá kiến trúc chợ Đồng Xuân từ một vị trí ít được tiếp cận trước đây.

Đáng chú ý, các tiểu thương tại chợ cũng tham gia vào quá trình sáng tạo thông qua việc chia sẻ câu chuyện, cung cấp chất liệu và phối hợp với nghệ sĩ. Hoạt động triển lãm vì thế gắn trực tiếp với đời sống buôn bán, thay vì tách biệt khỏi sinh hoạt thường ngày.

Theo Ban tổ chức, việc đưa nghệ thuật vào chợ Đồng Xuân là một phần trong định hướng xây dựng khu vực này thành trung tâm kinh tế sáng tạo, kết nối hoạt động thương mại truyền thống với thiết kế, nghệ thuật và du lịch văn hóa.

Đây cũng là một trong năm cụm hoạt động trọng điểm của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, bên cạnh Quảng trường Sáng tạo, các đình và di tích phố cổ, Công viên Thống Nhất, hệ thống nhà hát và sân khấu cộng đồng.

Lễ hội năm nay có chủ đề "Kinh tế Sáng tạo", diễn ra từ ngày 13 đến 28/11, với khoảng 150 hoạt động và sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ trong nước, quốc tế.

Theo kế hoạch được công bố, một số tác phẩm nghệ thuật tại chợ Đồng Xuân sẽ tiếp tục được lưu giữ, phục vụ công chúng sau khi lễ hội kết thúc.

Triển lãm "Chạm Đồng Xuân" mở cửa đến hết ngày 28/11, mang đến thêm một lựa chọn tham quan văn hóa cho người dân và du khách khi khám phá khu phố cổ Hà Nội.