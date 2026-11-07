Chợ Đồng Xuân lần đầu trở thành không gian Đại triển lãm

Ban tổ chức và các nghệ sĩ tham dự lễ hội.

Ngày 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc thường trực phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức công bố Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Theo đó, từ ngày 13/11 đến 28/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội sẽ chính thức diễn ra với tên gọi Thăng Long Kẻ Nghệ cùng chủ đề trọng tâm “Kinh tế Sáng tạo”. Trong vòng 16 ngày, sự kiện sẽ mang đến khoảng 150 hoạt động phong phú trải rộng tại 5 cụm khu vực chính trên toàn thành phố, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Điểm đột phá của mùa lễ hội năm nay là việc lần đầu tiên đưa mô hình lưu trú sáng tác quốc tế vào chương trình, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ một sự kiện văn hóa thuần túy sang việc xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đô thị toàn diện.

Lần đầu tiên, lễ hội đưa mô hình lưu trú sáng tác quốc tế vào chương trình và triển khai theo 5 khu vực để kể một câu chuyện từ “Kẻ Chợ” đến “Kinh tế Sáng tạo”, đánh dấu bước chuyển từ một sự kiện văn hóa sang một hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Với tên gọi Thăng Long Kẻ Nghệ cùng chủ đề “Kinh tế Sáng tạo”, lễ hội thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 được lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị nghìn năm, Thăng Long Kẻ Nghệ đưa công chúng ngược dòng thời gian về với Thăng Long xưa - nơi Kẻ Chợ từng là trung tâm giao thương sầm uất, nơi sức sống đô thị được nuôi dưỡng qua nhịp sống của làng nghề, phố nghề, chợ và bến sông. Nếu “Kẻ Chợ” định hình một không gian giao thương, thì “Kẻ Nghệ” chính là năng lực tinh hoa đã làm nên giá trị ấy, nơi kỹ năng đạt đến độ ngôn ngữ thẩm mỹ và người làm nghề trở thành chủ thể sáng tạo trung tâm.

TS.KTS Phan Đăng Sơn Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam) phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ công bố, TS.KTS Phan Đăng Sơn (Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam) nói: “Kiến trúc là cách một dân tộc, mỗi đất nước tổ chức không gian sống, gìn giữ ký ức và bày tỏ khát vọng của mình. “Phố Hàng, làng xóm, ngôi đình, khu chợ, bến sông”… của Thăng Long xưa đến giờ chính là những “cấu trúc” vừa mang tính kinh tế vừa mang tính văn hóa.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết: “Lấy cảm hứng từ lịch sử kinh đô Thăng Long Kẻ Chợ, Thăng Long Kẻ Nghệ tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Kẻ Nghệ hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn là các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo của Thủ đô”.

Các tác phẩm, trưng bày trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đang dần đi vào hoàn thiện tại khu vực chợ Đồng Xuân.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026 được tổ chức ứng với 5 cụm hoạt động mang tính tiếp biến:

Chuyện nghề trong phố: Kết nối 12 ngôi đình, hội quán cùng Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành hành trình di sản về nghề, phố và chợ Thăng Long.

Đại triển lãm Chợ Đồng Xuân: Gồm 25 tác phẩm nghệ thuật đa giác quan đến từ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, biến một khu chợ đang hoạt động thành không gian kinh tế sáng tạo, đặt nền móng cho Đề án Trung tâm Kinh tế Sáng tạo Đồng Xuân.

Quảng trường Sáng tạo (Khu vực Hồ Gươm và phụ cận): Là nơi diễn ra lễ khai mạc, đồng thời là nơi trưng bày Triển lãm nghệ thuật Art Hanoi 2026.

Hà Nội Sáng Đèn (Rạp hát và các sân khấu cộng đồng): Mang không gian sân khấu từ nhà hát ra công cộng để nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Mầm Sáng tạo (Công viên Thống Nhất): Cụm hoạt động tại Công viên Thống Nhất thể hiện sự tiếp biến và giao lưu, hòa nhập mạnh mẽ của dòng chảy sáng tạo của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.