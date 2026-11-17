Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 28/11, chương trình “Chạm Đồng Xuân” đưa nghệ thuật đương đại đến với chợ Đồng Xuân, một trong những khu chợ lâu đời, gắn liền với đời sống sinh hoạt và hoạt động giao thương của người dân Thủ đô.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 28/11, chương trình “Chạm Đồng Xuân” đưa nghệ thuật đương đại đến với chợ Đồng Xuân, một trong những khu chợ lâu đời, gắn liền với đời sống sinh hoạt và hoạt động giao thương của người dân Thủ đô.

Giữa tiếng người mua bán, tiếng vận chuyển hàng hóa và nhịp đi lại tấp nập của tiểu thương, những tác phẩm nhiều màu sắc trở thành điểm nhấn. Người dân và du khách khi đến chợ không chỉ tham quan, mua sắm mà còn có cơ hội tiếp cận nghệ thuật theo cách gần gũi, trực tiếp hơn.

Điểm đặc biệt của chương trình là các tác phẩm được đặt trong chính không gian đời sống thường nhật. Những bức tường cũ được làm mới bằng hội họa, cầu thang và hành lang trở thành nơi trưng bày, còn những vật dụng quen thuộc trong hoạt động kinh doanh được các nghệ sĩ khai thác làm chất liệu sáng tạo.

Tại cầu thang số 13, tác phẩm tranh tường kết hợp bưu ảnh “Cầu Đông” của nghệ sĩ Vladimír Strejček (Cộng hòa Séc) thu hút sự chú ý. Từ một lối đi vốn chỉ phục vụ việc di chuyển giữa các tầng, khu vực này được biến thành không gian thưởng lãm nghệ thuật.

Một điểm nhấn khác là tác phẩm “Vang vọng Đồng Xuân” của nghệ sĩ Australia Alexander Pug William và nghệ sĩ Việt Nam Tuấn Nị. Hai nghệ sĩ sử dụng những chiếc hộp xốp được thu gom ngay tại khu chợ để sáng tạo thành các nhạc cụ.

Thay vì chỉ đứng quan sát, khách tham quan có thể trực tiếp gõ vào những nhạc cụ này để tạo ra âm thanh, hòa cùng tiếng rao hàng và âm thanh đặc trưng của chợ Đồng Xuân. Những chiếc hộp xốp vốn được sử dụng để đóng gói, vận chuyển hàng hóa nay mang một công năng hoàn toàn khác, trở thành chất liệu cho hoạt động nghệ thuật tương tác.

Ở phía ngoài khu chợ, tác phẩm “The Bonsai - The Moon” của nghệ sĩ Anpu Varkey (Ấn Độ) được thực hiện trên bức tường hướng ra phố Hàng Khoai, góp thêm điểm nhấn cho cảnh quan khu vực.

Nhiều tác phẩm khác lấy cảm hứng từ những chất liệu quen thuộc tại chợ như vải vóc, mây tre, giấy vàng mã. Qua cách thể hiện của các nghệ sĩ, những vật liệu gắn với hoạt động giao thương lâu đời được đặt trong một góc nhìn mới, gợi mở câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của người Hà Nội.

Không chỉ mang nghệ thuật đến gần công chúng, chương trình còn tạo nên sự kết nối giữa không gian buôn bán truyền thống với các hình thức sáng tạo đương đại. Những giá trị vốn có của chợ Đồng Xuân được khai thác như một phần của tác phẩm, thay vì trở thành phông nền đơn thuần cho hoạt động triển lãm.

Bên cạnh chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu cũng là một địa điểm đáng chú ý trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Công trình kiến trúc hơn một thế kỷ tuổi được giới thiệu đến công chúng thông qua chương trình nghệ thuật đương đại “Tháp Ẩn Ca”. Bên trong tháp, hệ thống loa được bố trí tạo nên không gian trình diễn âm thanh đặc biệt, đưa người nghe đến gần hơn với những âm thanh tự nhiên vốn hiện diện quanh cuộc sống nhưng thường ít được chú ý.

Việc đưa các hoạt động sáng tạo vào những địa điểm quen thuộc như chợ Đồng Xuân và tháp nước Hàng Đậu góp phần mở rộng không gian tổ chức lễ hội, đồng thời mang đến cách tiếp cận mới trong việc khai thác các giá trị văn hóa, kiến trúc của Hà Nội.