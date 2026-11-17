Chợ Đồng Xuân khoác diện mạo mới với không gian nghệ thuật sáng tạo
Giữa hoạt động mua bán nhộn nhịp, những bức tranh, tác phẩm sắp đặt và nhạc cụ độc đáo xuất hiện tại chợ Đồng Xuân, biến các lối đi, cầu thang và góc khuất quen thuộc thành không gian trải nghiệm nghệ thuật đương đại.
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 28/11, chương trình “Chạm Đồng Xuân” đưa nghệ thuật đương đại đến với chợ Đồng Xuân, một trong những khu chợ lâu đời, gắn liền với đời sống sinh hoạt và hoạt động giao thương của người dân Thủ đô.
Giữa tiếng người mua bán, tiếng vận chuyển hàng hóa và nhịp đi lại tấp nập của tiểu thương, những tác phẩm nhiều màu sắc trở thành điểm nhấn. Người dân và du khách khi đến chợ không chỉ tham quan, mua sắm mà còn có cơ hội tiếp cận nghệ thuật theo cách gần gũi, trực tiếp hơn.
Nhiều tác phẩm khác lấy cảm hứng từ những chất liệu quen thuộc tại chợ như vải vóc, mây tre, giấy vàng mã. Qua cách thể hiện của các nghệ sĩ, những vật liệu gắn với hoạt động giao thương lâu đời được đặt trong một góc nhìn mới, gợi mở câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của người Hà Nội.
Không chỉ mang nghệ thuật đến gần công chúng, chương trình còn tạo nên sự kết nối giữa không gian buôn bán truyền thống với các hình thức sáng tạo đương đại. Những giá trị vốn có của chợ Đồng Xuân được khai thác như một phần của tác phẩm, thay vì trở thành phông nền đơn thuần cho hoạt động triển lãm.
Công trình kiến trúc hơn một thế kỷ tuổi được giới thiệu đến công chúng thông qua chương trình nghệ thuật đương đại “Tháp Ẩn Ca”. Bên trong tháp, hệ thống loa được bố trí tạo nên không gian trình diễn âm thanh đặc biệt, đưa người nghe đến gần hơn với những âm thanh tự nhiên vốn hiện diện quanh cuộc sống nhưng thường ít được chú ý.
Việc đưa các hoạt động sáng tạo vào những địa điểm quen thuộc như chợ Đồng Xuân và tháp nước Hàng Đậu góp phần mở rộng không gian tổ chức lễ hội, đồng thời mang đến cách tiếp cận mới trong việc khai thác các giá trị văn hóa, kiến trúc của Hà Nội.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cho-dong-xuan-khoac-dien-mao-moi-voi-khong-gian-nghe-thuat-sang-tao.html