Chợ Đồng Xuân: Điểm chạm văn hóa giữa lòng phố cổ

Được ví như biểu tượng thương mại lịch sử của Thủ đô, chợ Đồng Xuân từ lâu đã trở thành nơi giao thương sầm uất, điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước

Chợ Đồng Xuân phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm từ bán buôn đến bán lẻ

Không gian buôn bán nhộn nhịp với kiến trúc 3 tầng rộng lớn cùng hàng trăm gian hàng san sát

Nhiều bạn trẻ và du khách check-in, lưu lại những khoảnh khắc sống động của khu chợ truyền thống

Các gian hàng nông sản, hải sản khô,... được bày bán đa dạng tại chợ

Giữa không gian giao thương rộn rã, hình ảnh hai ông bà cụ lặng lẽ sánh bước bên nhau, góp phần tạo nên khung cảnh ấm áp qua khoảnh khắc đời thường, bình dị

Giữa không gian giao thương rộn rã, hình ảnh hai ông bà cụ lặng lẽ sánh bước bên nhau, góp phần tạo nên khung cảnh ấm áp qua khoảnh khắc đời thường, bình dị

Người bán xởi lởi chào mời, giới thiệu những tấm vải lụa phù hợp với nhu cầu của khách

Gian hàng áo dài thêu, đính kim tuyến kỳ công trở thành không gian quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống ngay giữa khu chợ sầm uất

Dù bất đồng ngôn ngữ, du khách nước ngoài vẫn dễ dàng chọn lựa món đồ ưng ý nhờ sự tư vấn niềm nở, chu đáo của tiểu thương

Chiếc túi cói thủ công Việt Nam trở thành một trong những món quà lưu niệm đắt hàng tại chợ Đồng Xuân

Gian quà tặng với đa dạng sản phẩm giúp du khách dễ dàng tìm thấy những biểu tượng văn hóa độc đáo của Việt Nam mang về làm kỷ niệm

Gian hàng được xếp đặt ngăn nắp với đủ loại hạt, tôm khô đưa du khách khám phá bức tranh ẩm thực đa dạng hương vị vùng miền

Vị khách chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công, chọn lựa những chiếc túi thổ cẩm với nhiều họa tiết độc đáo

Những hộp quà lưu niệm nhỏ nhắn in hình danh lam thắng cảnh Việt Nam cũng là một trong những mặt hàng được nhiều du khách quan tâm

Đôi tay thuần thục, tỉ mỉ của người bán cẩn thận đo từng thước vải cho khách

Những cuộn vải đủ màu sắc được xếp chồng ngay ngắn, giúp người dân và du khách dễ dàng ngắm nhìn, chọn lựa mẫu ưng ý

Nụ cười vui tươi, hứng khởi của các du khách trong chuyến ghé thăm chợ Đồng Xuân

Người hướng dẫn viên chỉ dẫn nhiệt tình cho du khách các thực phẩm khô được bày bán tại chợ

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm bánh mứt kẹo truyền thống trở thành điểm dừng chân lý tưởng để du khách tìm hiểu và thưởng thức đa dạng ẩm thực của người Việt

Một số biểu tượng đặc trưng về Việt Nam được tạo tác thành những món đồ lưu niệm nhỏ, giúp du khách dễ dàng lưu giữ những ký ức đẹp trong chuyến hành trình khám phá dải đất hình chữ S

Không gian quầy hàng rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo du khách ghé thăm, lan tỏa sự đa dạng của ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế

Ngõ Đồng Xuân, con ngõ nổi tiéng với nhiều món ăn nức tiếng

Những chuyến xích lô thong thả chở khách tham quan dạo chơi qua chợ Đồng Xuân, hòa cùng nhịp sống phố thị nhộn nhịp