Chợ Đồng Xuân - Dấu ấn Hà Nội xưa giữa nhịp sống đương đại

Chợ Đồng Xuân nằm ở phía Bắc khu Phố cổ Hà Nội, tiếp giáp bốn tuyến phố: Đồng Xuân, Hàng Khoai, Cầu Đông và Hàng Giấy. Đây là một trong những chợ đầu mối bán buôn lớn nhất miền Bắc, đồng thời là biểu tượng lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Chợ Đồng Xuân từng giữ vai trò kết nối hoạt động giao thương giữa nông thôn và đô thị, đồng thời lưu giữ ký ức cộng đồng của người Hà Nội.

Sau trận hỏa hoạn năm 1994, chợ Đồng Xuân được xây dựng lại với quy mô ba tầng, tổng diện tích mặt bằng hơn 14.000m².

Không gian bên trong chợ Đồng Xuân luôn nhộn nhịp với nhiều mặt hàng, từ đồ gia dụng, điện tử, phụ kiện thời trang đến bánh kẹo và hàng tiêu dùng.

Chợ Đồng Xuân là điểm đến tham quan, mua sắm được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi tới Hà Nội.

Tại đây, tầng 2 tập trung các gian hàng vải vóc, gấm lụa, nguyên phụ liệu may mặc và quần áo; tầng 3 chủ yếu kinh doanh thời trang trẻ em, đồ sơ sinh và các loại phụ kiện.

Chợ Đồng Xuân hoạt động từ 6h đến 18h hằng ngày. Vào các tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật (từ 18 đến 22h30), khu vực quanh cổng chợ trở nên sôi động với hoạt động của Chợ đêm Đồng Xuân.

Chợ Đồng Xuân được lựa chọn là địa điểm trọng điểm tổ chức chương trình nghệ thuật thị giác quốc tế trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Từ tháng 11-2025, nhóm giám tuyển, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu đã khảo sát, thu thập tư liệu về đời sống, kiến trúc và âm thanh tại chợ, làm chất liệu cho các sáng tác nghệ thuật.

Chợ Đồng Xuân là một trong 5 không gian tổ chức các hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Các hoạt động nghệ thuật tại đây hướng tới đối thoại với đời sống thường nhật, lấy con người và những câu chuyện của khu chợ làm chất liệu sáng tạo.