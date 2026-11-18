Một người đàn ông 34 tuổi tại bang Illinois (Mỹ), có tên hợp pháp là Captain America, bị cáo buộc sát hại đồng nghiệp 63 tuổi.

Theo thông cáo của Văn phòng Công tố viên hạt Peoria, Captain C. America, sống tại thành phố East Peoria, bị bắt ngày 14/11 và bị truy tố tội giết người cấp độ một liên quan đến cái chết của Khanh Dinh, 63 tuổi. Thông tin được cơ quan công tố công bố ngày 16/11.

Tên hợp pháp đầy đủ của nghi phạm là Captain Cautious America. Trước đây, người này có tên Mark Anderson. Theo Peoria Journal Star, khoảng 10 năm trước, ông đổi tên với mong muốn tranh cử vào một vị trí chính trị và khiến tên mình nổi bật trên lá phiếu.

Ngôi nhà tại thành phố Peoria, bang Illinois, nơi Khanh Dinh được phát hiện tử vong.

Vụ việc được phát hiện ngày 13/11, khi bạn gái của Dinh cho America, đồng nghiệp của bạn trai mình, đi nhờ xe. Trong chuyến đi, người đàn ông này đưa cho cô một mảnh giấy có nội dung thông báo Dinh đã chết, đồng thời yêu cầu cô giao “toàn bộ số tiền của mình”.

Hoảng sợ trước nội dung mảnh giấy, người phụ nữ tìm cách thoát khỏi tình huống và gọi điện báo cảnh sát tại hạt Tazewell. Lực lượng chức năng sau đó xác định vị trí của America và đưa người này vào diện tạm giữ. Cảnh sát cũng thu giữ mảnh giấy sau khi đưa nghi phạm ra khỏi xe tuần tra.

Từ những thông tin trong mảnh giấy, cảnh sát Peoria đến ngôi nhà của Dinh tại khu vực dãy nhà 2700 trên đường North Sheridan để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Dinh tử vong do chấn thương vùng đầu gây ra bởi vật tày. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố động cơ dẫn đến vụ việc.

Theo hồ sơ tòa án trực tuyến, Captain America hiện bị tạm giam tại Nhà tù hạt Tazewell và không được tại ngoại. Chưa có thông tin về việc nghi phạm đã thuê luật sư bào chữa hay chưa.