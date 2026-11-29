Hai ca sĩ Trần Anh Tiến và Phương Ý trong một tiết mục song ca tại Trạm âm nhạc “Chờ đông”.

Những giai điệu chạm miền ký ức

Có lẽ, ít dòng nhạc nào có khả năng chạm đến những miền sâu kín trong tâm hồn người nghe như Bolero. Không cầu kỳ trong giai điệu, không phô diễn kỹ thuật, dòng nhạc này chinh phục công chúng bằng ca từ gần gũi, giai điệu trữ tình, chậm rãi cùng lối kể chuyện dung dị, giàu tự sự.

Đặt trong bối cảnh mùa đông, Bolero dường như càng có thêm khoảng lặng để ngân lên những khúc tâm tình. Bởi cái lạnh ngoài trời thường khiến người ta muốn tìm về hơi ấm, còn những giai điệu trữ tình lại khơi mở miền thương nhớ tưởng như đã ngủ yên. “Chờ đông” đã lựa chọn chính sự đồng điệu ấy làm mạch dẫn cho câu chuyện âm nhạc của mình.

Chương trình được mở đầu bằng lá thư gửi người thương của một mùa đông cũ, qua lời dẫn truyền cảm của MC Phương Liên. Lời tự sự nhẹ nhàng, sâu lắng như một lời thủ thỉ, đưa người nghe trở về miền hoài niệm với những kỷ niệm xưa cùng bao lời hẹn ước còn dang dở.

MC Phương Liên mở đầu chương trình bằng lời dẫn truyền cảm về lá thư gửi người thương của một mùa đông cũ.

Từ câu chuyện ấy, âm nhạc cất lên, mở ra hành trình qua bốn chặng: “Chớm lạnh, chớm thương”, “Những mùa thương nhớ”, “Đông về qua lối cũ” và “Qua mùa nhớ, tìm nhau”. Mỗi chặng mang một sắc thái riêng, được kết nối bằng nhiều tình khúc Bolero quen thuộc như: “Chờ đông”, “Mùa đông của anh”, “Chiếc lá mùa đông”, “Gõ cửa trái tim”, “Tình như lá bay xa”, “Thao thức vì em”... Các ca khúc cùng hòa vào dòng chảy cảm xúc, dẫn dắt người nghe đi qua những câu chuyện tình với đủ cung bậc: từ rung động, mong chờ đến nhớ thương, tiếc nuối và khát vọng sum vầy.

Khi các giọng ca kể chuyện tình

Góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho đêm nhạc là sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Trần Anh Tiến, Phương Ý, Hồng Anh cùng ban nhạc Chill Band. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên bức tranh âm nhạc phong phú nhưng vẫn giữ được tinh thần trữ tình, sâu lắng của Bolero.

Được đông đảo công chúng yêu mến với danh xưng “ngọc nữ Bolero”, Phương Ý ghi dấu ấn bởi chất giọng ngọt ngào, cách luyến láy mềm mại và lối thể hiện duyên dáng. Qua những tình khúc quen thuộc, nữ ca sĩ không chỉ truyền tải trọn vẹn giai điệu mà còn biết cách gửi gắm tâm tình vào từng câu hát, khi da diết, khắc khoải, lúc dịu dàng, tình tứ. Những tràng pháo tay, ánh mắt chăm chú dõi theo và sự hưởng ứng của khán giả sau mỗi tiết mục đã phần nào cho thấy sức cuốn hút của giọng ca trẻ này.

Chia sẻ về lần đầu tiên biểu diễn tại Thanh Hóa, Phương Ý cho biết, cô rất ấn tượng với không gian lãng mạn, gần gũi tại sân khấu bên hồ. Dù chưa kịp thích nghi với tiết trời mùa đông miền Bắc, song sự cổ vũ nhiệt tình và tình cảm yêu mến của công chúng xứ Thanh khiến nữ ca sĩ cảm thấy ấm áp hơn. Với Phương Ý, đêm diễn sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong hành trình ca hát của mình.

Nếu Phương Ý mang đến sắc thái ngọt ngào, duyên dáng thì Trần Anh Tiến lại tạo dấu ấn bằng chất giọng trầm ấm, giàu tính tự sự. Ở nam ca sĩ, những ca khúc Bolero được thể hiện với sự tiết chế trong cách xử lý, chú trọng chiều sâu tình cảm và khả năng kể chuyện qua âm nhạc. Từng giai điệu như chậm lại, nhường chỗ cho những nỗi niềm được giãi bày, để người nghe cảm nhận rõ hơn tâm trạng của nhân vật trữ tình.

Đặc biệt, các màn song ca giữa Phương Ý và Trần Anh Tiến đã tạo thêm điểm nhấn cho Trạm âm nhạc “Chờ đông”. Sự hòa quyện trong giọng hát, cách xử lý ca khúc cũng như cảm xúc biểu diễn khiến câu chuyện tình yêu được hai ca sĩ kể bằng âm nhạc thêm da diết, tình tứ và giàu sức lay động.

Ca sĩ Trần Anh Tiến biểu diễn tại Trạm âm nhạc “Chờ đông”.

Là người con quê Thanh, trưởng thành từ Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Hồng Đức, Trần Anh Tiến hiện lập nghiệp tại phương Nam nhưng vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương. Được biểu diễn tại trạm âm nhạc lần này cũng là dịp để nam ca sĩ thực hiện mong ước trở về hát cho công chúng quê nhà thưởng thức. Anh chia sẻ, khi đứng trên sân khấu nhìn xuống phía dưới, thấy đông đảo người thân, thầy cô và bạn bè đến cổ vũ, bản thân vô cùng xúc động. Đó là nguồn khích lệ rất lớn, tiếp thêm động lực để Tiến tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Điểm hẹn của những tâm hồn đồng điệu

Âm nhạc chỉ thực sự trọn vẹn khi có sự sẻ chia giữa người biểu diễn và người thưởng thức. Ở Trạm âm nhạc “Chờ đông”, bên cạnh những khán giả trung niên vốn yêu mến Bolero, còn có sự hiện diện của đông đảo khán giả trẻ. Điều đó cho thấy dòng nhạc này vẫn luôn có sức hấp dẫn sức lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay.

Là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, từ Hà Nội về Thanh Hóa theo dõi chương trình theo lời mời của một người bạn thân, em Lê Xuân Thành bày tỏ sự yêu thích đối với những tình khúc Bolero được các ca sĩ thể hiện tại đêm nhạc. Trong khi đó, Nguyễn Thế Anh, sinh viên Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Hồng Đức, đến với trạm âm nhạc không chỉ để thưởng thức những ca khúc yêu thích mà còn mong muốn học hỏi kinh nghiệm biểu diễn, tích lũy thêm kiến thức thực tế phục vụ quá trình học tập và theo đuổi nghệ thuật.

Chính sự quan tâm của khán giả trẻ cho thấy, sức sống của Bolero không hề bị giới hạn bởi tuổi tác hay khoảng cách thế hệ. Khi được đặt trong hình thức biểu diễn gần gũi, có sự giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng, kết hợp cùng cách phối khí, thể hiện phù hợp, những giai điệu quen thuộc vẫn tìm thấy sự đồng điệu và có chỗ riêng trong đời sống đương đại.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm nhạc Bolero, Trạm âm nhạc “Chờ đông” còn khẳng định sức hấp dẫn của một điểm hẹn văn hóa được xây dựng bằng sự sáng tạo và tâm huyết. Để rồi, giữa những ngày tiết trời se lạnh, âm nhạc không chỉ sưởi ấm lòng người mà còn gắn kết những tâm hồn yêu nhạc, nối dài những cuộc hẹn tại sân khấu bên hồ, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng gặp gỡ, sẻ chia những rung cảm qua từng giai điệu.