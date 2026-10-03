Chờ đón một Festival Hoa Đà Lạt nhiều sắc màu

Lâm Đồng tăng cường chỉnh trang cảnh quan chào đón Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Mong một Đà Lạt nhiều hoa hơn

Lâm Đồng vẫn đang trong mùa mưa, chưa phải thời điểm thời tiết đẹp nhất trong năm. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường, khu vực công cộng, những mảng màu xanh của cây cối và sắc hoa mới đã bắt đầu tạo nên không khí khác biệt. Các phường trung tâm đang chỉnh trang cảnh quan, người dân chăm sóc hoa, còn du khách vẫn tìm đến nơi đây để cảm nhận vẻ đẹp riêng của Lâm Đồng.

Với du khách, Festival Hoa Đà Lạt không chỉ được chờ đợi ở những chương trình lớn mà còn ở chính diện mạo của thành phố trong những ngày lễ hội. Một con đường nhiều hoa, một tiểu công viên được trang trí đẹp hay một góc phố được chăm chút cũng có thể trở thành điểm dừng chân, nơi du khách lưu lại những hình ảnh đẹp về Đà Lạt.

Du khách tham quan, thưởng thức hoa tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Anh Phước Thành, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi thấy Lâm Đồng trồng rất nhiều hoa, cảnh quan rất đẹp. Nếu Festival năm nay có thêm nhiều đường hoa, nhiều điểm tham quan, chụp hình thì chắc chắn sẽ thu hút đông du khách, tạo không khí vui tươi và hấp dẫn hơn. Tôi cũng mong đến dịp Festival sẽ lên Lâm Đồng để được trực tiếp ngắm hoa, tham quan và trải nghiệm không khí lễ hội.”

Đến du lịch Lâm Đồng trong thời gian chuẩn bị Festival, anh Đức Tịnh, du khách đến từ TP Đà Nẵng cảm nhận rõ không khí lễ hội đang dần hiện diện tại khu vực trung tâm. Anh Tịnh cho biết, tôi cảm nhận khá rõ không khí Festival đang dần hiện diện khi nhiều tuyến đường, khu vực công cộng được chỉnh trang, trồng và chăm sóc thêm hoa. Đi trên đường thấy nhiều hoa hơn, cảnh quan cũng đẹp. Tôi mong đến Festival sẽ có thật nhiều không gian hoa đẹp, nhiều điểm tham quan để du khách có thể đi lại, ngắm hoa và chụp hình.

Những mong đợi này cho thấy sức hấp dẫn của Festival không chỉ nằm ở quy mô chương trình mà còn ở cách không khí lễ hội được đưa vào đời sống đô thị. Du khách đến Đà Lạt không chỉ để tham dự các chương trình tại những địa điểm cụ thể mà còn mong muốn bước ra đường là thấy hoa, đi qua những tuyến phố là cảm nhận được không khí lễ hội.

Với em Hoàng Thị Lan Anh, học sinh lớp 11 Hóa, Trường Chuyên Thăng Long, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Festival Hoa không chỉ là dịp để ngắm nhìn những không gian hoa được trang trí công phu mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu hơn về những loài hoa đã làm nên thương hiệu của thành phố.

Cùng làm nên Festival hoa rực rỡ

Để có những không gian hoa đẹp vào mùa lễ hội, phía sau những sắc màu ấy là nhiều tháng chuẩn bị của các nhà vườn. Những lứa hoa mới đang được chăm sóc, canh thời điểm để có thể nở đúng dịp, phục vụ nhu cầu trang trí, trưng bày và các hoạt động của Festival.

Qua Festival Hoa Đà Lạt, hình ảnh Lâm Đồng mới với những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách

Với người trồng hoa, Festival là dịp để những sản phẩm mình làm ra được hiện diện trong một sự kiện lớn, đồng thời, góp phần tạo nên diện mạo của địa phương.

Anh Đặng Đức, một nhà vườn trồng hoa tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, kỳ vọng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI sẽ trở thành dịp để những người trực tiếp trồng hoa có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm đến du khách, mở rộng thị trường và đưa những giống hoa của Đà Lạt đến gần hơn với người tiêu dùng.

“Festival Hoa là dịp để nhà vườn chúng tôi quảng bá hoa Đà Lạt đến với du khách. Tôi mong trong thời gian diễn ra Festival, lượng khách đến tham quan sẽ nhiều hơn, qua đó, nhà vườn có thêm cơ hội giới thiệu, bán được nhiều hoa hơn và tìm kiếm thêm những thị trường mới. Mong Festival năm nay có thêm nhiều không gian giới thiệu hoa để nhà vườn có cơ hội đưa những giống hoa mới ra thị trường, người trồng hoa cũng có thêm thông tin, tìm hiểu thêm về nhiều giống mới, góp phần làm cho hoa Đà Lạt ngày càng đa dạng và đẹp hơn”, anh Đức chia sẻ.

Du khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng

Cùng với nhà vườn, các doanh nghiệp cũng tham gia vào công tác chuẩn bị. Chủ trương xã hội hóa tạo điều kiện để doanh nghiệp phối hợp với chính quyền xây dựng các không gian hoa, tiểu công viên và công trình trang trí, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho thành phố trong dịp Festival.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH DV-TM Green Hill, một trong những đơn vị tham gia tài trợ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI cho biết, công ty đang phối hợp với các phường trung tâm triển khai thi công các tiểu công viên, công trình trang trí, góp thêm những điểm nhấn cho không gian lễ hội.

Ông Thắng cho biết, chúng tôi mong muốn đóng góp chút công sức tạo thêm những không gian đẹp, tạo điểm nhấn cho Festival, để người dân, du khách có thêm những nơi tham quan, check-in khi đến Lâm Đồng. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 là dịp để các doanh nghiệp, đơn vị thể hiện tinh thần, trách nhiệm đồng hành cùng địa phương, góp sức xây dựng hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng ngày càng đẹp, văn minh và hấp dẫn hơn trong mắt du khách.

Sau 10 kỳ tổ chức Festival, những kinh nghiệm trong tổ chức đang được tiếp tục kế thừa; đồng thời, mở ra những cách làm mới. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” được kỳ vọng tạo sự kết nối giữa hoa, âm nhạc, văn hóa và du lịch.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, chúng tôi kỳ vọng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI sẽ tạo được những dấu ấn mới, không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở sức lan tỏa. Festival sẽ trở thành ngày hội chung của người dân Lâm Đồng, để mỗi địa phương, mỗi người dân, doanh nghiệp đều có thể tham gia và góp phần làm nên không khí lễ hội.

Theo ông Tuấn, thông qua Festival, hình ảnh Lâm Đồng mới với những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng của các vùng đất từ các khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Phan Thiết, Mũi Né… sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách.

Qua đó, Festival không chỉ tôn vinh hoa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng của Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.