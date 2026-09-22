Chờ đợi gì từ chuyến công du Mỹ của Tổng thống Iran?

Tổng thống Iran tới New York

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lãnh đạo Văn phòng quan hệ công chúng Phủ Tổng thống Iran - ông Habibollah Abbasi ngày 21/9 xác nhận với hãng thông tấn IRNA thông tin trên. Theo ông Habibollah Abbasi, Tổng thống Pezeshkian sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và tiến hành gặp gỡ một số nguyên thủ quốc gia cũng như quan chức cấp cao tham dự sự kiện này.

Ông Abbasi bổ sung rằng Tổng thống Pezeshkian cũng có kế hoạch gặp gỡ cộng đồng người Iran tại nước ngoài, cũng như giới trí thức và đại diện các tổ chức tư vấn chính sách của Mỹ.

Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã chính thức khai mạc ngày 8/9 tại Trụ sở LHQ ở New York (Mỹ). Tân Chủ tịch ĐHĐ LHQ Khalilur Rahman (người Bangladesh) đã công bố chủ đề hành động xuyên suốt cho năm nhiệm kỳ: "Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển dịch: Vì một LHQ hành động hiệu quả cho tất cả mọi người".

Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 dự kiến diễn ra vào ngày 22/9. Nhiều khả năng Tổng thống Pezeshkian sẽ có bài phát biểu vào ngày 23/9. Mỹ đã cấp thị thực cho Tổng thống Iran Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi để tham dự sự kiện này.

Liệu có mở ra cánh cửa đối thoại?

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Việc phái đoàn Iran tham dự các hoạt động tại Liên hợp quốc đã nhen nhóm hy vọng về giải pháp ngoại giao cho cuộc đối đầu Mỹ - Iran hiện nay. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump – người từng bày tỏ sẵn sàng gặp gỡ người đồng cấp Pezeshkian bên lề kỳ họp – lại đe dọa sẽ hủy hoại nền kinh tế hoặc loại bỏ giới lãnh đạo Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ngày 20/9, ông Trump tuyên bố rằng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, lựa chọn được đặt ra là "xóa sổ Iran" hoặc để nền kinh tế nước này "lụi tàn".

Trong một diễn biến khác, quân đội Iran tuyên bố rằng thông tin tình báo của họ cho thấy Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn mới. Quân đội Iran đồng thời cảnh báo về đáp trả "đau đớn" trên khắp Trung Đông. Iran cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia trong khu vực ủng hộ cuộc tấn công như vậy của Mỹ sẽ bị coi là bên tham gia xung đột.

Chuyến đi của Tổng thống Pezeshkian đến New York cũng diễn ra trong bối cảnh xung đột Houthi-Saudi Arabia làm phức tạp thêm hy vọng về ngoại giao đối với vấn đề Mỹ - Iran.

Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh về nguy cơ leo thang bất ngờ tại Trung Đông, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ cần nâng cao cảnh giác và lưu ý khả năng xảy ra việc hủy chuyến bay cũng như đóng cửa không phận.

Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm về các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào Riyadh hôm 19/9, kích hoạt báo động phòng không đầu tiên tại thủ đô của Saudi Arabia kể từ khi giao tranh leo thang vào tháng 7. Giới chức Saudi Arabia cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo, đồng thời thông báo không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra.

Theo công ty tư vấn Eurasia Group, giới lãnh đạo Iran sẽ kiên định với đường lối kháng cự trong bối cảnh Tehran tìm cách kiểm soát chặt chẽ luồng vận tải biển, qua đó gây sức ép buộc Washington phải nhượng bộ. Tehran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Washington thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ (MoU) tháng 6. Bản ghi nhớ (MoU) có thời hạn 60 ngày được ký kết giữa Mỹ và Iran vào ngày 17/6 đã hết hiệu lực vào tháng trước. Kể từ đó, các vụ tấn công đã gia tăng, đặc biệt là tại khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận trong khi Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với các cảng biển phía Nam của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 20/9 tuyên bố Iran cần tiếp tục vừa đấu tranh vừa đàm phán để đẩy lùi kẻ thù, đồng thời chỉ tiến hành ngoại giao khi đã nắm thế thượng phong trên chiến trường.

Trước đó một ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei xác nhận về loạt điều kiện mới để nối lại đàm phán với Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera, ông Rezaei cho biết Iran đã chuyển các điều kiện tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran hiện đã có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn so với 40 ngày đầu của cuộc chiến vốn nổ ra vào cuối tháng 2 sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Al Jazeera nhận định phát biểu của ông Rezaei là một phần trong “thông điệp hai mặt, hai chiều” mà Iran duy trì trong suốt cuộc xung đột, vừa để ngỏ khả năng ngoại giao, vừa tiếp tục chuẩn bị cho chiến tranh.