Chợ đêm Minh Châu: Gắn kết cộng đồng, phát triển sinh kế

Nằm giữa dải phù sa sông Hồng, Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội. Đặc thù địa lý bãi bồi cùng nhịp sống thuần nông từng khiến nơi đây thiếu vắng các không gian sinh hoạt công cộng ngoài trời khi đêm xuống.

Từ khi mô hình chợ đêm kết hợp quảng trường trung tâm xã đi vào hoạt động và duy trì đều đặn vào mỗi buổi tối, diện mạo sinh hoạt của người dân tại Minh Châu đã có bước chuyển biến rõ rệt. Không gian quảng trường sáng rực ánh đèn, trở thành nơi hội tụ đông đảo nhân dân địa phương. Sự xuất hiện của khu chợ đêm đã khơi dậy nhịp sống văn hóa sôi nổi, mang lại diện mạo khang trang, văn minh cho trung tâm xã đảo.

Chợ đêm Minh Châu rực rỡ ánh đèn, thu hút đông đảo người dân vào mỗi tối. Ảnh: PV

Cùng giá trị văn hóa, chợ đêm Minh Châu đang tạo ra động lực kinh tế thiết thực cho các hộ gia đình. Tận dụng lượng người dân tập trung đông đúc tại quảng trường, nhiều hộ kinh doanh tại địa phương đã mạnh dạn mở thêm các quầy dịch vụ ẩm thực, giải khát và phục vụ đồ ăn đêm.

Điển hình như chị Phương Thị Lan, một tiểu thương kinh doanh tại chợ đêm từ những ngày đầu, trước đây, gia đình chị mở tiệm tạp hóa trong khu chợ, sau đó chị mở rộng thêm quầy nước giải khát cùng các món ăn phục vụ nhu cầu của người dân. Việc buôn bán diễn ra thuận lợi hằng đêm mang lại nguồn thu nhập tăng thêm đáng kể để trang trải cuộc sống và chăm lo cho con cái học hành. Đối với người dân xã đảo, mô hình kinh tế ban đêm không chỉ tạo ra sự nhộn nhịp, mà còn trực tiếp cải thiện đời sống kinh tế hộ gia đình ngay tại địa phương.

Các quầy dịch vụ ẩm thực tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân tại xã đảo. Ảnh: PV

Giá trị lớn chợ đêm Minh Châu mang lại còn là việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân bãi bồi. Vào các buổi tối, khu vực quảng trường trở thành điểm gặp gỡ văn hóa của mọi lứa tuổi. Các thế hệ cao niên có không gian thư thái tản bộ, chuyện trò việc xóm việc làng; con trẻ có khu vực vui chơi an toàn; thanh thiếu niên có điểm giao lưu lành mạnh.

Không gian sạch sẽ, nền nếp của chợ đêm Minh Châu. Ảnh: PV

Để không gian sinh hoạt chung luôn duy trì được sự nền nếp, sạch sẽ, an toàn và văn minh, vai trò điều hành của chính quyền địa phương giữ vị trí then chốt. UBND xã Minh Châu đã ban hành quy chế hoạt động cụ thể, phân định ranh giới từng khu vực dịch vụ, đồng thời duy trì tổ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Song song với sự điều hành của cơ sở, các hộ kinh doanh cũng cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và bán đúng giá niêm yết. Sự vào cuộc của chính quyền kết hợp ý thức tự quản của nhân dân chính là điểm tựa để chợ đêm Minh Châu duy trì hoạt động ổn định, bền vững và tạo dựng hình ảnh điểm hẹn văn minh trong lòng người dân và du khách.