Chó dại vô chủ chết sau khi tấn công 9 người

Người dân đã phối hợp với chính quyền địa phương bắt giữ con chó nhưng đến chiều 02/11, con chó đã chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định con vật dương tính với virus dại.

Trong số 9 người bị chó cắn, 8 người đã được tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị theo lịch trình tại cơ sở y tế. Người còn lại đang được chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn phối hợp phòng, điều trị. Ngành chức năng đã phối hợp với địa phương xử lý, tiêu hủy con chó chết theo hướng dẫn chuyên môn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long đang tăng cường giám sát bệnh dại trên đàn chó, mèo tại xã Giao Long, đồng thời rà soát, thống kê vật nuôi để chủ động phòng dịch. Người dân được khuyến cáo thông báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan thú y khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường. Người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời.

VTV24