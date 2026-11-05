Chợ đá quý trong ngõ nhỏ Hà Nội, khách mang kính lúp, đèn soi đi săn hàng

9h sáng, phiên chợ đá quý tại ngõ 456 Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, Hà Nội) thu hút đông đảo khách ghé thăm, mua hàng. Theo những người buôn bán ở đây, phiên chợ này có cách đây khoảng chục năm, bắt đầu bởi những quầy hàng nhỏ rồi dần đông lên. Chợ chỉ họp 1 ngày trong tuần, vào Chủ nhật (8h30 - 15h).

Khu chợ nằm trong một khoảng sân nhỏ, các quầy hàng được kê sát cạnh nhau, bày thêm ghế cho khách tới mua ngồi lựa chọn. Trước kia, đây là nơi các tiểu thương, thợ kim hoàn tới giao lưu hàng hóa rồi dần lượng khách lẻ đông lên vì sự độc đáo.

Aurora (du khách nước ngoài) đam mê với những viên đá quý được bạn bè giới thiệu tới khu chợ. Cô mang theo kính lúp, soi xét rất kỹ một viên sapphire. "Tôi thích sưu tập những loại đá tự nhiên. Thỉnh thoảng sẽ mang chế tác trang sức thủ công. Đá quý tại Việt nam đa dạng và giá thành rất hợp lý. Khi đến đây, tôi thực sự đứng hình vì nó có quá nhiều sản phẩm đẹp. Tôi đã đi quanh chợ cả tiếng đồng hồ để ngắm nghía".

Đèn soi đá quý, kính núp... được nhiều dân sành trang bị khi tới khu chợ này để phân biệt thật giả, tìm lỗi, đoán tuổi ngọc.

Chị Hà Kim Ngân (khách mua hàng) cho biết: "Giá của đá quý với ngọc thì vô biên, vài chục, vài triệu cũng có nhưng tới tiền trăm triệu, tiền tỷ... ở đây cũng có. Nhiều món hàng tốt, có kiểm định, được xem như báu vật ở khu chợ này chỉ chờ người xuống tiền".

Viên hồng ngọc sau khi chế tác lên nhẫn được tiểu thương tại đây định giá 80 triệu. Các sản phẩm đá quý được đánh giá qua độ đậm màu sắc, độ trong, không trầy xước.

"Tôi làm nghề buôn đá tại Yên Bái cũ đã nhiều năm, được bạn bè rủ xuống đây buôn nên cũng đi cho vui. Sáng cuối tuần chúng tôi bắt xe xuống Hà Nội, chiều lại về", nữ tiểu thương nói.

Bà cũng cho biết, xem đá, xem ngọc là việc không thể vội, khách đam mê "bộ môn" này thường là người rất tỉ mẩn, kỹ tính. Có những khách nắn nót cả ngày mới tìm được một viên ưng ý.

Giữa trưa, khu chợ vẫn đông đúc người lui tới xem hàng. Các sản phẩm đa dạng từ thô tới tinh xảo thu hút đông đảo người mới nhập môn, du khách hoặc cả giới sành ngọc.