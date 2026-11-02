Chó cưng bất ngờ sủa dữ dội khi chủ bị tấn công, kẻ ác lập tức bỏ chạy

Vụ việc xảy ra tối 1/11/2025 trên chuyến tàu LNER chạy từ Doncaster đến London. Theo hồ sơ, Williams, 33 tuổi, lên tàu tại ga Peterborough vào khoảng 19h30 rồi bất ngờ tấn công hành khách bằng dao.

Tại phiên tòa ở Cambridge ngày 29/10, công tố viên cho biết Scott Green đang đi cùng chó cưng Poppy thì bị Williams đâm vào sườn trái.

Green cố giằng lấy hung khí. Khi Poppy liên tục sủa, Williams bỏ chạy dọc toa tàu. Công tố viên nhận định phản ứng của con chó dường như đã góp phần cứu mạng chủ nhân.

Green sau đó ôm Poppy chạy theo hướng ngược lại. 1 nữ hành khách đưa cả 2 vào nhà vệ sinh để lánh nạn.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh Anthony Williams đi lại trên tàu. Ảnh: British Transport Police

Hành khách Raza Aslam kể đã nghe người khác nói có người đàn ông liên tục hô “quỷ dữ sẽ không chiến thắng”. Khi nhìn thấy Williams cầm dao, Aslam chộp chiếc chảo rán để chống trả nhưng bị đâm vào tay.

Nhân viên trên tàu ném đồ vật về phía Williams, tạo cơ hội để Aslam thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Stephen Crean bị đâm vào lưng, hông, đầu và các ngón tay khi đối mặt với bị cáo. Trước đó, Crean đã yêu cầu mọi người đóng cửa và ẩn nấp trong khu vực quầy phục vụ. Sau khi bị thương, anh trốn vào nhà vệ sinh rồi gọi điện cầu cứu.

David Presland, 73 tuổi, trúng 2 nhát dao sau khi ngã xuống sàn trong lúc chạy trốn. Hành khách đến giúp ông sau đó cũng bị Williams tấn công.

Scott Bletcher bị đâm vào đầu, ngực và cẳng tay khi đang ngồi cạnh cửa sổ. Ông gọi số khẩn cấp rồi ẩn trong giá đỡ xe đạp cho đến khi đoàn tàu dừng lại.

Cuộc tấn công được mô tả kéo dài khoảng 10-15 phút. Đến 19h44, tàu dừng khẩn cấp tại ga Huntingdon để cảnh sát can thiệp. Quyết định của lái tàu giúp hành khách có cơ hội thoát khỏi vụ tấn công.

Williams bị cáo buộc âm mưu sát hại 10 người trên tàu, 3 người tại Peterborough tối 31/10/2025 và thiếu niên 17 tuổi ở ga Pontoon Dock, London, rạng sáng 1/11.

Bị cáo nhận tội đối với nhiều hành vi gây thương tích nhưng phủ nhận toàn bộ 14 cáo buộc âm mưu giết người. Phiên xét xử tại Tòa Đại hình Cambridge vẫn đang tiếp diễn.