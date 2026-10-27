Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng

* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống xảy ra trong thực tế khi con cái ở nhờ nhà người thân để học tập, sinh sống xa gia đình. Qua đó gợi mở những suy ngẫm về ranh giới giữa tình thân, sự giúp đỡ và những áp lực khó nói thành lời.

Nguyễn Mai