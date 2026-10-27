Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng
Mỗi lần gọi điện, con gái tôi đều nói “con vẫn ổn”, khiến vợ chồng tôi yên tâm rằng con đang có cuộc sống thuận lợi khi ở nhờ nhà cô ruột để học đại học. Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được những tâm sự con giấu kín qua lời kể của bạn thân. Những điều ấy khiến tôi nghẹn lòng, vừa thương con, vừa day dứt khi nhận ra có những nỗi khổ con thà âm thầm chịu đựng còn hơn nói ra, chỉ vì sợ làm mất lòng người thân.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cho-con-o-nho-nha-co-ruot-di-hoc-toi-roi-nuoc-mat-khi-biet-nhung-gi-con-phai-am-tham-chiu-dung-172261027160619187.htm