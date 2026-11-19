Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, khoảng 13h ngày 15.11.2026, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Ảnh từ clip

Phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H P V.

Qua xác minh, chủ phương tiện (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19.11.2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển và đại diện công ty đến làm việc.

Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả hai trường hợp: Người điều khiển xe: Không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18–20 triệu đồng; Chủ phương tiện (là tổ chức): Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, mức phạt từ 56–60 triệu đồng.

Tổng tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng; đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx.

Cơ quan công an khuyến cáo, giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.