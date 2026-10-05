Chở chồng đi vay tiền chạy thận thì gặp nạn, vợ nghèo mắc kẹt vòng xoáy nợ nần

Năm 2023, anh Ngô Mạnh Tuấn, 39 tuổi, trú ở thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Từ một người làm phụ hồ, quen với công việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi gia đình, anh phải nghỉ việc, mỗi tuần ba lần đến bệnh viện chạy thận nhân tạo.

Căn bệnh lấy đi khả năng lao động của anh, nhưng tiền ăn, tiền học của bốn người con và chi phí chạy thận vẫn phải duy trì. Gánh nặng ấy dồn lên vai chị Trần Thị Huyền, vợ anh.

Chị Huyền sinh năm 1987, làm công nhân may. Thu nhập không cao, chị cố bám việc để lo cho gia đình bảy người gồm vợ chồng chị, bốn con và mẹ già. Những ngày có ca, chị đi làm, đến lịch chạy thận của chồng, chị lại thu xếp đưa anh đến bệnh viện.

Anh Tuấn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. (Ảnh: Như Loan)

Ba năm qua, những khoản tiền dành dụm lần lượt cạn kiệt. Đồ đạc trong nhà có thể bán đã bán, người thân và hàng xóm có thể vay cũng đã tìm đến. Vợ chồng chị Huyền vay hơn 100 triệu đồng để vừa trang trải sinh hoạt, vừa duy trì việc điều trị cho anh Tuấn.

Khoản nợ cũ chưa trả được đồng nào. Ngày 3/6, trong lúc tiền điều trị tiếp tục thiếu, chị Huyền chở chồng bằng xe đạp điện đến nhà một người họ hàng để vay tiền chạy thận. Hai vợ chồng chưa kịp xoay xở được khoản tiền cần thiết thì gặp tai nạn giao thông.

Cú va chạm khiến cả hai bị đa chấn thương. Anh Tuấn bị chấn thương sọ não nặng. Chị Huyền bị chấn thương bụng kín, gãy nhiều xương và vỡ gan. Từ chỗ chỉ có một người bệnh trong nhà, gia đình bất ngờ phải cùng lúc lo cho hai vợ chồng nằm viện.

Sau khi được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hai người được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nam Định tiếp tục điều trị. Hiện vợ chồng anh Tuấn nằm tại Khoa Ngoại thần kinh, cần thời gian điều trị và theo dõi sau chấn thương.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ chị Huyền. (Ảnh: Như Loan)

Ở quê, bốn đứa trẻ và người mẹ già ngóng tin. Những ngày qua, họ hàng nội ngoại phải chia nhau đến bệnh viện chăm sóc hai vợ chồng. Người thay ca trông bệnh, người lo cơm nước, người về nhà chăm các cháu. Gia đình vốn không có nguồn thu ổn định nay càng khó khăn hơn khi cả hai vợ chồng đều nằm viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Hải, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Nam Định, anh Tuấn được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng. Tình trạng suy thận giai đoạn cuối khiến việc điều trị cho bệnh nhân phức tạp hơn, bởi anh vẫn phải duy trì chạy thận định kỳ. “Người bệnh cần tiếp tục được điều trị và theo dõi, đồng thời phải có người thân chăm sóc thường xuyên”, bác sĩ Hải cho biết.

Chị Huyền bị chấn thương bụng kín, gãy xương sườn, xương đòn, xương chậu và vỡ gan độ 2. Các tổn thương khiến chị chưa thể sớm trở lại công việc.

Theo bác sĩ, cả hai bệnh nhân đều cần tiếp tục điều trị, theo dõi lâu dài. Chi phí dự kiến lên tới hàng trăm triệu đồng, chưa kể tiền thuốc, đi lại và sinh hoạt cho những người nhà phải ở viện chăm sóc.

Điều khiến gia đình lo lắng nhất lúc này không chỉ là bệnh tình của hai vợ chồng mà còn là khoản tiền điều trị trước mắt. Anh Tuấn không thể làm việc từ khi suy thận giai đoạn cuối. Chị Huyền là người duy nhất còn khả năng kiếm tiền thì nay cũng nằm viện sau tai nạn. Khoản thu nhập ít ỏi của gia đình vì thế gần như mất hẳn.

Sau tai nạn, chị Huyền nằm bất động trên giường bệnh. (Ảnh: Như Loan)

Trước tai nạn, mỗi lần đưa chồng đi chạy thận, chị Huyền vẫn phải tính toán từng khoản tiền. Tiền công nhân may, tiền ăn của cả nhà, tiền học của các con, tiền thuốc và những chi phí phát sinh trong quá trình điều trị cho chồng cứ nối tiếp nhau.

Có những lúc không còn tiền, chị lại tìm đến người thân, hàng xóm để vay. Ngày 3/6, hai vợ chồng lên đường cũng với mục đích ấy. Nhưng sau vụ tai nạn, người đi vay tiền lại trở thành người cần tiền để cứu chữa. Những khoản nợ cũ vẫn còn nguyên, trong khi chi phí điều trị mới tiếp tục phát sinh.

Trong căn nhà của gia đình, bốn người con vẫn cần được chăm sóc, người mẹ già vẫn cần người phụng dưỡng. Còn tại bệnh viện, cả Tuấn và Huyền đều cần người bên cạnh. “Gia đình đã rất khó khăn, giờ cả hai vợ chồng cùng bị tai nạn nên gần như không còn nguồn thu nhập”, bác sĩ Hải nói.

Theo tìm hiểu, hoàn cảnh của gia đình anh Tuấn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Người thân đã cố gắng hỗ trợ trong khả năng có thể, song số tiền điều trị dự kiến hàng trăm triệu đồng vượt quá khả năng của gia đình.

Chính quyền địa phương nơi gia đình sinh sống và bệnh viện cũng tổ chức vận động, kêu gọi hỗ trợ để hai vợ chồng có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.

Với anh Tuấn, chặng đường phía trước còn gắn với những buổi chạy thận đều đặn để duy trì sự sống. Với chị Huyền, trước mắt là quá trình hồi phục sau hàng loạt chấn thương. Còn phía sau hai người là bốn đứa con và một người mẹ già đang chờ họ trở về. Để trở về, trước hết họ cần vượt qua được những ngày nằm viện mà tiền điều trị đang là nỗi lo lớn nhất của cả gia đình.

Theo ông Phạm Hồng Thái, Bí thư Chi bộ thôn Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, gia đình anh Ngô Mạnh Tuấn hiện thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương.

Anh Tuấn đã chạy thận nhân tạo hơn 10 năm. Trước khi mắc bệnh, anh là lao động tự do. Từ khi phải chạy thận lâu dài, sức khỏe giảm sút, khả năng lao động bị hạn chế, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Vợ anh Tuấn trước đây đi làm tại một công ty. Hai vợ chồng có 4 người con, các con còn phụ thuộc vào bố mẹ. Hiện gia đình chỉ có một căn nhà cấp 4 mới xây lại sau thời gian kinh tế sa sút, phải bán đi nhà cũ để trang trải cuộc sống.

Mới đây, hai vợ chồng anh Tuấn cùng bị tai nạn giao thông, đều phải nhập viện điều trị. Việc cả hai vợ chồng cùng gặp tai nạn khiến hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn càng thêm chồng chất.

Ông Phạm Hồng Thái cho biết, hiện địa phương chủ yếu thăm hỏi, động viên gia đình; ngoài chế độ dành cho hộ cận nghèo, gia đình chưa có chính sách hỗ trợ đặc thù nào khác.

“Gia đình anh Tuấn đông con, bản thân Tuấn lại chạy thận nhiều năm, nay hai vợ chồng cùng bị tai nạn nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tôi mong các đơn vị, nhà hảo tâm có điều kiện thì hỗ trợ để cháu có thêm kinh phí điều trị, vượt qua giai đoạn này”, ông Thái chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Ngô Mạnh Tuấn xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26030 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.