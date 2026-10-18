Chợ 'chồm hổm' Vị Thanh, thương nhớ một miền quê

Hàng hóa chủ yếu là những loại nông sản tươi ngon được người dân hái từ trong vườn, mang ra chợ bày bán. Dẫu trời nắng hay mưa lất phất, những người nông dân vẫn cần mẫn bên rổ rau, mớ cá, trái cây miệt vườn.

Tất cả tạo nên một khung cảnh thân thương, chân chất, gợi bao xao xuyến về nhịp sống bình dị của vùng quê sông nước miền Tây.

Cái tên “chợ chồm hổm” được gọi theo cách người bán thường ngồi thấp, hàng hóa bày trên những chiếc rổ, tấm bạt hoặc chiếc ghế nhỏ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Việc tiêu thụ nông sản thông qua các điểm bán dân dã tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng thời giúp người dân tận dụng nguồn lực sẵn có từ vườn nhà. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những rổ trái cây ở chợ “chồm hổm” Vị Thanh như tô điểm thêm sắc màu tươi tắn cho bức tranh chợ quê miền Tây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Chợ “chồm hổm” Vị Thanh gần gũi như chính cuộc sống của người dân, lưu giữ một phần hồn quê giữa lòng thành phố đang từng ngày đổi mới. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Nhiều hôm trời mưa, những người bán hàng vẫn tươi cười, kiên nhẫn ngồi bên những mẹt hàng giản dị, chờ khách ghé mua. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đằng sau nét bình dị của chợ “chồm hổm” là cuộc sống của những người lao động gắn bó với công việc buôn bán nhỏ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Nông sản tạo nên màu sắc của phiên chợ với những người bán hàng mộc mạc, chân chất miền Tây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Sức hấp dẫn của khu chợ nằm không gian sinh hoạt gần gũi, thân quen và đa sắc màu. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Chợ “chồm hổm” Vị Thanh với nét mộc mạc, sắc màu và nhịp sống riêng có không nơi nào có được. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những phiên chợ dân dã như chợ “chồm hổm” vẫn có chỗ đứng riêng nhờ sự gần gũi, linh hoạt và mối liên hệ trực tiếp giữa người bán với người mua. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Điều dễ nhận thấy ở chợ “chồm hổm” Vị Thanh là sự hiện diện của những mặt hàng nông sản đặc trưng miệt vườn và được bày bán giản dị, gần gũi với đời sống thường nhật. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Chợ “chồm hổm” Vị Thanh, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, mang nét mộc mạc, bình dị của một khu chợ quê miền Tây Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, chợ “chồm hổm” Vị Thanh vẫn mang trong mình nét mộc mạc, bình dị của một phiên chợ quê miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những rổ rau xanh, những mớ nông sản vừa hái từ vườn nhà, những dáng người cần mẫn ngồi bán hàng tạo nên bức tranh đời thường dung dị, tạo nên nét đặc trưng khu chợ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Không giống những sản phẩm được đóng gói đồng loạt, nông sản phiên chợ “chồm hổm” Vị Thanh bày bán dân dã, đa dạng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN