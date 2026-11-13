Cho chó cưng mặc áo chùa, ngồi thiền cùng chủ, mỗi suất trải nghiệm có giá tới 7 triệu đồng nhưng vẫn kín chỗ

Ngày 5/9/2026, nền tảng du lịch thú cưng Ban Life thông báo toàn bộ suất tham gia ba đợt trải nghiệm mang tên "Daengple stay" vào mùa thu đã được đặt hết. Các chương trình lần lượt diễn ra tại chùa Gyehyangsa ở thành phố Cheongju ngày 18/9, chùa Iamsa thuộc huyện Yeongdong ngày 2/10 và chùa Mireuksa tại huyện Jeungpyeong ngày 10/10. Cả ba địa điểm đều thuộc tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc.

Mỗi đợt chỉ tiếp nhận khoảng 10 gia đình, với hai hình thức trải nghiệm gồm đi về trong ngày hoặc lưu trú một đêm hai ngày. Chi phí dao động từ 100.000 đến 400.000 won (khoảng 1,75-7 triệu đồng), tùy gói dịch vụ. Một số chương trình còn bao gồm bữa trưa chay tại chùa và áo chùa được may riêng cho từng chú chó.

Tên gọi Daengple stay được ghép từ "daengdaengi", tiếng lóng chỉ chó cưng trong tiếng Hàn, và "templestay", hình thức du lịch trải nghiệm đời sống tại chùa. Điểm khác biệt là người tham gia có thể đưa thú cưng đi cùng thay vì phải để chúng ở nhà.

Cún mặc áo chùa may riêng tham gia buổi ngồi thiền. Ảnh: Ban Life

Trong chương trình, những chú chó cùng chủ học các quy tắc khi vào chùa, đi dạo quanh khuôn viên, tham gia buổi uống trà và nghe sư thầy trò chuyện. Các hoạt động khác gồm làm đèn hoa sen, ngồi thiền và trải nghiệm tư thế trong nghi lễ 108 lạy. Tại chùa Mireuksa, mỗi chú chó còn được mặc áo chùa vừa kích thước cơ thể và đeo chuỗi hạt khắc tên riêng.

Những hình ảnh chó cưng mặc áo nâu, áo xám, ngồi trước tượng Phật trở thành điểm thu hút sự chú ý của chương trình. Một người tham gia họ Kwak chia sẻ với Yonhap rằng chú chó Pomeranian 4 tuổi của mình dường như trở nên đứng đắn hơn sau khi mặc áo chùa và đi dạo trong khuôn viên.

Trong khi đó, người chủ họ Yoon nhận thấy chú chó Bichon 8 tuổi của mình cũng dịu đi khi ở trong không gian tĩnh lặng.

Thực tế, mô hình này xuất hiện từ tháng 5/2024 tại chùa Mireuksa, do chi nhánh Sejong - Chungbuk của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), chính quyền huyện Jeungpyeong và Ban Life phối hợp triển khai. Chương trình ban đầu hướng tới những gia đình nuôi chó ở khu vực thủ đô, cách địa điểm tổ chức khoảng hai giờ di chuyển bằng ô tô.

Theo Korea JoongAng Daily, giá vé năm đầu chỉ 79.000 won (khoảng 1,4 triệu đồng) cho một người và một chó, hoặc 159.000 won (khoảng 2,8 triệu đồng) cho hai người cùng hai chó.

Dù vậy, vé mở bán mỗi tháng một lần trên ứng dụng thường hết chỉ sau khoảng 30 giây. Đợt tổ chức tại chùa Iamsa cuối năm 2024 kín chỗ trong một phút, còn chương trình tháng 5/2025 ở Mireuksa bán hết vé trong 20 giây.

Đến năm 2026, mức giá cao nhất tăng lên 400.000 won (khoảng 7 triệu đồng), gấp khoảng 5 lần giá vé thấp nhất ban đầu. Các gói dịch vụ cũng được bổ sung hình thức lưu trú qua đêm nhưng lượng suất vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Đáng chú ý, việc đưa chó vào chùa từng là trở ngại lớn khi triển khai mô hình này. Theo BTN, Ban Life mất tới ba năm mới tìm được ngôi chùa đồng ý đón thú cưng. Trong khoảng 20.000 ngôi chùa tại Hàn Quốc, số địa điểm sẵn sàng cho chó ra vào rất hạn chế.

Người đồng ý thử nghiệm là sư Jeong-gak, trụ trì chùa Mireuksa. Ông cũng nhận nuôi một chú chó từng sống lang thang tên Hwaeom. Chia sẻ với Korea JoongAng Daily, vị trụ trì cho rằng mọi sinh mệnh đều bình đẳng và đáng quý, vì vậy cửa chùa không nên chỉ mở cho con người mà còn dành cho những sinh vật khác.

Một chú cún mặc áo chùa, đeo chuỗi hạt. Ảnh: Yonhap TV

Với chính quyền địa phương, chương trình còn mở ra cơ hội thu hút khách du lịch đến những huyện ít nổi tiếng như Jeungpyeong và Yeongdong. Nhiều khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan tại Hàn Quốc vẫn hạn chế thú cưng, khiến những chuyến đi có chó đồng hành trở thành nhu cầu chưa được đáp ứng đầy đủ.

KTO từng đề cập kế hoạch mở rộng mô hình sang những địa phương khác. Riêng thành phố Cheongju đã tự tổ chức Daengple stay từ tháng 5/2026, sau đó tiếp tục triển khai trong tháng 9 và tháng 10. Sức hút của chương trình cũng tạo thêm cơ hội kinh doanh. Áo chùa dành cho chó trở thành mặt hàng riêng, với nhiều kích thước và chất liệu phù hợp thú cưng.

Ngày 29/8, khu nghỉ dưỡng Sono Pet Club & Resort mở lớp nấu món chay cùng một thương hiệu thức ăn thú cưng. Trong khi chủ tự nấu món ăn, chó được phục vụ thực đơn sử dụng những nguyên liệu tương ứng.

Trước đó, Hội chợ Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc 2026 tại EXCO Daegu, diễn ra từ ngày 11-14/6, lần đầu tổ chức chương trình thân thiện với thú cưng, miễn phí vào cửa cho khách mang theo vật nuôi và bố trí các gian hàng đồ ăn vặt từ rau củ.

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon-sik nhận định tinh thần coi trọng sự sống của Phật giáo phù hợp với văn hóa nuôi thú cưng. Ông cho rằng nhà chùa có thể tiếp tục đóng vai trò trong những vấn đề liên quan đến phúc lợi động vật và chó bị bỏ rơi.

Với khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng tại Hàn Quốc, những dịch vụ cho phép chủ và vật nuôi cùng trải nghiệm đang hình thành một thị trường đáng chú ý.

Một người từng tham gia chương trình tại Mireuksa tháng 11/2025 chia sẻ rằng việc đi dạo và ngồi thiền cùng chó giữa không gian yên tĩnh khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.