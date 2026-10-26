Chợ Cao Lãnh mới: Hướng tới môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và hiện đại

Lãnh đạo phường Cao Lãnh kiểm tra hoạt động tại Chợ Cao Lãnh mới.

Theo kế hoạch, đối tượng di dời bao gồm các hộ đang kinh doanh tại khu nhà lồng chợ Trung tâm (chợ Bách hóa), chợ Nông sản, chợ Tạm, chợ Gạo, Hoa tươi và trái cây. Việc bố trí các hộ kinh doanh được thực hiện theo phương án đã được UBND phường Cao Lãnh phê duyệt, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng vị trí và đúng ngành hàng.

Trước đó, địa phương đã tổ chức họp triển khai kế hoạch di dời Chợ Cao Lãnh (cũ) vào Chợ Cao Lãnh mới, tiến hành niêm yết công khai danh sách và tổ chức bốc thăm phân lô quầy, sạp cho tiểu thương.

Quy trình di dời và sắp xếp tại Chợ Cao Lãnh mới được chia thành các giai đoạn: Đợt 1, tầng 1: Bố trí 84 kiốt (kinh doanh vàng, điện tử - điện gia dụng, phụ tùng máy…) và 316 sạp phục vụ các ngành hàng thực phẩm tươi sống (rau xanh, thịt, cá, cua ốc, gia cầm...); tầng 2: Bố trí 76 kiốt kinh doanh các mặt hàng tạp hóa - mỹ phẩm, quần áo may sẵn, vải sợi, mùng mền, chiếu - gối, giày dép, túi xách, trang phục lót, đồng hồ - mắt kính và bánh kẹo.

Đợt 2, thực hiện di dời tạm thời các hộ đang kinh doanh tại chợ nông sản để phục vụ công tác thi công cải tạo, nâng cấp mặt bằng. Sau khi hoàn thành hạ tầng, các ngành hàng sẽ được sắp xếp trở lại để tiểu thương tiếp tục kinh doanh ổn định.

Việc đưa hoạt động kinh doanh vào Chợ Cao Lãnh mới, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và hiện đại.

Cùng với việc di dời và sắp xếp vị trí mới, các hộ tiểu thương được yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Địa phương nghiêm cấm việc bày bán hàng hóa, tập kết phương tiện hoặc tổ chức mua bán tại các địa điểm không được phép; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Việc đưa hoạt động mua bán vào khu vực tập trung tại Chợ Cao Lãnh mới không chỉ giải quyết bài toán quản lý ngành hàng, mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và hiện đại.

Tiểu thương bắt đầu mua bán tại Chợ Cao Lãnh mới.

Đến kiểm tra hoạt động chợ mới, đồng chí Nguyễn Hùng Tráng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh yêu cầu, các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, kịp thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại, nhằm bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để Chợ Cao Lãnh mới vận hành ổn định.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh các cơ quan chuyên môn phải theo dõi sát tình hình thực tế, chủ động phối hợp giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh để hỗ trợ tiểu thương sớm đi vào hoạt động ổn định. Trong đó, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực xung quanh chợ; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo tốt các điều kiện hạ tầng phục vụ mua bán, đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm của Nhân dân.

Các hộ kinh doanh mua bán ổn định tại Chợ Cao Lãnh mới.

Trong thời gian tới, UBND phường Cao Lãnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tiểu thương tự giác chấp hành quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm duy trì trật tự đô thị bền vững.